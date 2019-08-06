«ذهبية تاريخية» للسباحة الإماراتية بتوقيع ليلى الخطيب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجحت البطلة ليلى الخطيب في تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ السباحة الإماراتية للفتيات خلال البطولة العربية للمراحل السنية المقامة في المغرب وتختتم غداً.

وأحرزت البطلة الإماراتية ذهبية سباق 200 متر متنوع بزمن 2:29 دقيقة، وهو زمن قريب من رقم العرب بثانية واحدة فقط، وكان سباح المنتخب الوطني افتتح الميداليات الإماراتية ببرونية 50 متر فراشة، قبل أن يختتم المنتخب اليوم الأول بتحقيق برونزية سباق 800 متر تتابع.

من جهتها، أشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية عضو الوفد الرسمي للبعثة الإماراتية، مريم الشامسي، بالإنجاز الكبير الذي تحقق للسباحة الإماراتية للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية، وتحقيق أول ميدالية ذهبية للفتيات في البطولات العربية. وشكرت الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب أحمد الغيطاني، الذي أكد قبل ثلاثة أشهر أن الإمارات ستحصد ميدالية ذهبية في البطولة العربية، وأن اللاعبة ليلى الخطيب ستكون بطلة العرب.

بدوره، أشاد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، بالإنجاز الكبير الذي تحقق في البعثة الإماراتية، وتمنى أن تتوالى الإنجازات ويحصد المنتخب المزيد من الميداليات الملونة في البطولة العربية، خصوصاً أن اللاعبين واللاعبات استمروا في التدريبات على مدار الشهرين الماضيين، وكانوا عند حسن الظن، وقال: «إن هذا الإنجاز الكبير سيكون دافعاً لبقية اللاعبين واللاعبات من أجل الاستمرار في التدريبات، وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل».