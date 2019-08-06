دبي تنظم أطول سباق «ألترا ماراثون» صحراوي في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظّم مجلس دبي الرياضي النسخة الثانية لسباق «ألترا ماراثون المرموم»، بالتعاون مع شركة «فيت غروب» الشرق الأوسط في منطقة محمية المرموم الصحراوية الخلابة في دبي، بالفترة من التاسع إلى 13 ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300 كلم، ليعزز السباق مكانته لكونه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة الذين سيتنافسون لمدة خمسة أيام مملوءة بالتحديات والاستمتاع بطبيعة الإمارات الفريدة من نوعها للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أميركي.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق، عن تخصيص ثلاث فئات رئيسة، حيث يتنافس المحترفون لمسافة 300 كلم، فيما ستكون هناك مسافتا 110 كلم و50 كلم، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز جميع العدائين على المشاركة في هذا النوع من سباقات التحمل، مع تخصيص جوائز مالية تحفيزية لجميع الفئات، كما وجهت اللجنة المنظمة الدعوة للراغبين بالمشاركة بالانضمام إلى البرامج التدريبية الأسبوعية التي ستنطلق بداية من 30 أغسطس الجاري ولمدة 12 أسبوعاً، التي تهدف إلى تهيئة العدائين وتدريبهم على السباق الرئيس المقبل.

من جهته، قال مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة: «تأتي إقامة هذا الحدث ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من المميزات العديدة التي تتمتع بها منطقة محمية المرموم الطبيعية، وتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة النشاطات الرياضية فيها، إذ تعد محمية المرموم الصحراوية البيئة الأنسب لاستضافة السباق الأقوى في العالم، كونها توفر الفرصة للرياضيين بمختلف مستوياتهم لخوض تجربة فريدة وسط أجواء الطبيعة الخلابة. وقد حققت منافسات النسخة الأولى للسباق التي أقيمت في محمية المرموم خلال عام 2018 نجاحاً كبيراً، حيث احتل مكانة بارزة على أجندة الفعاليات الرياضية، وحظيت بتغطية قناة «سي إن إن» العالمية التي سجلت كل تفاصيل هذه التجربة الناجحة، وأنتجت فيلماً خاصاً عن السباق وعن محمية المرموم، كما نجح السباق في جذب نخبة من أبرز العدائين من أصحاب الإنجازات العالمية المتخصصين في سباقات التحمل من 48 دولة، الذين تنافسوا وقتها لمسافة 270 كلم، ومع زيادة المسافة هذه المرة إلى 300 كلم في النسخة الثانية، فإننا نتطلع لمتابعة منافسات أكثر قوة وتحدياً».

بدورها، قالت مدير الحدث، روث ديكنسون: «أصبحت الدولة موطناً للعدائين المختصين في سباقات ألترا ماراثون المرموم بفضل هذا الحدث، ونتطلع في النسخة المقبلة أن تكون المشاركة أكبر مع تخصيصنا ثلاث فئات تواكب جميع القدرات».

تالياً رابط للتسجيل في سباق ألترا ماراثون المرموم عبر الموقع الإلكتروني:

http://ultramarathon.ae/ultrarunner.html