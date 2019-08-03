اتحاد كلباء يلتقي الوحدة السعودي في النمسا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض فريق اتحاد كلباء عند الساعة الثامنة مساء اليوم مباراة ودية جديدة تجمعه مع فريق نادي الوحدة السعودي، في تجربة فنية مهمة لـ«النمور» يتطلع من خلالها الجهاز الفني بقيادة الايطالي فيفياني للوقوف على جاهزية الفريق تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وتقام المباراة في مكان إقامة المعسكر الخارجي للناديين في النمسا.

من جهته، أكد المدرب الإيطالي فيفياني في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم» أن «الفريق حقق نقلة فنية جيدة خلال المرحلة الماضية من المعسكر، وزاد الانسجام بين اللاعبين».

وأضاف: «الوحدة السعودي من الأندية القوية والمعروفة في الدوري السعودي الممتاز، ونعول على هذه المباراة كثيراً للاستفادة منها في جميع الجوانب».