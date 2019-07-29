«شطرنج الفجيرة» يحتفي بثلاثية السدراني في بطولة العرب

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

احتفت أسرة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالإنجاز الذي حققه لاعبو منتخب الإمارات، وقاد الى الفوز بالمركز الأول في بطولة العرب التي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، أول من أمس.

ويأتي في واجهة الإنجاز، فوز لاعب الفجيرة عمار السدراني بذهبية تحت 16 سنة، وهي الثالثة على التوالي في بطولات العرب لينال لقب نورم أستاذ دولي بعد ختام مشاركته الإيجابية الحالية، وكذلك الميدالية البرونزية في فئة تحت 14 سنة التي حصدها محمد سعيد اليليلي.

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبدالله الزعابي، النجاح الذي يواصل لاعبو النادي تحقيقه ضمن بعثة المنتخب خلال مشاركتهم في بطولات العرب بأنه أصبح جزءاً من هوية النادي.