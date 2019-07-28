منتخب الشطرنج.. بطل العرب

المصدر: عمّان - الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للشطرنج بلقب بطولة العرب الفردية للمراحل السنية، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بقاعة النادي الملكي الأردني للشطرنج في العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن حصد 14 ميدالية ملوّنة (خمس ذهبيات وثلاث فضيات وست برونزيات).

ونجح لاعبونا ولاعباتنا في إحراز خمس ذهبيات عن طريق عمران الحوسني تحت 20 سنة، وعمار السدراني تحت 16 سنة، ووافية درويش تحت 16 سنة إناث، ولطيفة الدرمكي تحت 14 سنة إناث، وراشد حسين الحمادي تحت ثماني سنوات، وثلاث ميداليات فضية عن طريق عائشة سيف آل علي تحت 16 سنة، وفاطمة سيف آل علي تحت 14 سنة إناث، وحمد ناصر الشامسي تحت 12 سنة للذكور.

كما فاز المنتخب بست ميداليات برونزية عن طريق وديمة الكلباني تحت 20 سنة للفتيات، وعائشة سرحان المعيني تحت 18 سنة، وفاطمة سيف تحت 14 سنة، وسلطان الزعابي تحت 18 سنة، وحمد عصام تحت 16 سنة، ومحمد سعيد اليليلي تحت 14 سنة، ليحصد منتخبنا المركز الأول في الترتيب العام متفوقاً على الجزائر الذي حصد المركز الثاني برصيد 16 ميدالية.