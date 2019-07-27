14 لاعباً في معسكر «شباب السلة» استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: جوني جبور - دبي

تغادر بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة، اليوم، متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية، لخوض معسكر خارجي يمتد حتى السابع من أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في البطولة الخليجية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 19 وحتى 25 من الشهر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وتضم بعثة المنتخب 14 لاعباً يمثلون أندية الدولة لمرحلة الشباب، ويترأس البعثة المدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، بجانب المدير الفني للمنتخب السوري همام كركوكلي، والإداري سعيد عتيق.

وأكد المدير الفني للمنتخب، المدرب السوري همام كركوكلي، أن: «اعتماد قائمة اللاعبين الـ14 النهائية للمعسكر الخارجي والبطولة الخليجية، تم بعد إقامة أربعة تجمعات داخلية رئيسة بين أبوظبي ودبي والشارقة، امتدت منذ مايو الماضي خضع خلالها لاعبو الأندية لاختبارات بدنية وفنية».

وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «المعسكر يمثل محطة إعداد مهمة للأبيض الشاب قبيل مشاركته في خليجية البحرين المقامة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، وذلك بطموح المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس آسيا 2020».

وأضاف: «يتضمن المعسكر فترات تدريبية صباحية ومسائية، بجانب خوض ست تجارب ودية، بحيث تمت مراعاة جدول المباريات ليتماشى مع قوة وجدول مبارياتنا في بطولة البحرين».

وأوضح: «يصعب على مثل هذه الفئة العمرية خوض مباريات متتالية بالصورة ذاتها التي يفرضها جدول بطولة البحرين، ليتم اعتماد جدول المباريات الودية بصورة مماثلة، سواء من حيث القوة أو أيام المباريات بصورة موازية تماماً لما نخوضه في الخليجية، والتي سنلتقي خلالها في يوم الافتتاح منتخب سلطنة عمان، ثم بعد أقل من 24 ساعة بلقاء صعب أمام الأخضر السعودي، لندخل بعد ذلك في أولى محطات الراحة، ولنستكمل المباريات في 22 أغسطس بلقاء المنتخب الكويتي، على أن نلاقي في اليوم التالي منتخب قطر، ونعاود الراحة في 24 من الشهر ذاته، قبل خوض مباراتنا الأخيرة أمام صاحب الضيافة المنتخب البحريني».

واختتم: «مع انتهاء المعسكر، سيعود اللاعبون إلى الدولة لأخذ إجازة عيد الأضحى، على أن يعاودوا التجمع فور انتهاء الإجازة في محطة إعداد نهائي حتى موعد السفر إلى البحرين في 17 من أغسطس».

والجدير ذكره، تُقام البطولة الخليجية في المنامة، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد من خلالها هوية البطل والوصيف اللذين سينالان بطاقتي التأهل وفقاً لنظام الاتحاد القاري للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2020.