«فيكتوري 3» يختبر جاهزيته لسباق سانت كلير اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ اليوم رسمياً مهمة سفراء فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة بولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة، والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم «الفئة الأولى» التي يعتلي صدارتها أسياد البحار بعد ثلاث جولات مضت في انتظار السباق الرئيس، الذي يقام غداً في النهر الذي يشق المدينة ويثير الجمال والبهجة بضفتيه.

ويرتفع اليوم في المدينة الأميركية هدير محركات الزوارق السريعة في مختلف الفئات التي تنشط في البطولة العالمية في أميركا، والتي تصل إلى 13 فئة مختلفة من بينها الزوارق السريعة «الفئة الأولى» التي تشارك في الحدث هذا العام بعد التعديلات الكبيرة التي طالت الأنظمة واللوائح المنظمة.

وينافس أمراء البحار في زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، على الصدارة بقوة برصيد 279 نقطة، أمام كبار المنافسين من نجوم رياضة الزوارق السريعة، من بينهم الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا في زورق (أوف شور 222)، الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط، وذلك لفض الشراكة في قمة الترتيب والابتعاد كذلك عن المنافس الشرس البريطاني المخضرم ستيف كرتيس بطل العالم ثماني مرات والأميركي جيمس شيبارد في زورق (مس غيكو 113)، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 260 نقطة.

وتعكف جميع الزوارق المشاركة في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي اليوم على اختبار جاهزيتها قبل السباق الرئيس غداً، خصوصاً زوارق الفئة الأولى التي تمر بظروف خاصة واستثنائية، ومنها فريق الفيكتوري تيم الذي يخوض المهمة اليوم بالزورق الاحتياط، بعدما أصابت الأضرار الزورق الأساسي في سباق الجولة الثالثة وبات في حاجة إلى الإصلاحات.