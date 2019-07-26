زورق «فيكتوري 3» يتحدّى نهر «سانت كلير» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل إلى مدينة سانت كلير بولاية ميتشيغان الأميركية، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم استعداداً لخوض جائزة سانت كلير في نسختها الـ15، التي تمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى»، والتي يشارك فيها أسياد البحار للمرة الأولى هذا العام في حلتها الجديدة.

واستقرت بعثة الفيكتوري تيم، التي تضم محمد سيف المري المشرف العام على الفريق والمتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب الجهازين الإداري والفني، أخيراً، في سانت كلير، بعد رحلة طويلة بدأت من دانة الدنيا دبي عبر الناقلة الوطنية «طيران الإمارات» وحتى تورنتو الكندية، التي تتاخم الحدود الأمريكية، حيث انتقل الفريق إلى هناك براً إلى سانت كلير التي تحتضن مهرجاناً رياضياً مائياً يمتد حتى الأحد المقبل موعد السباق الرئيس. وفور وصول الوفد إلى سانت كلير بدأ الإعداد والتحضير لخوض منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم التي يتصدرها زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، متقدماً على منافسيه في هذه الفئة، وأبرزها الزورق الأميركي الشهير (مس غيكو 113) بقيادة بطل العالم 8 مرات ستيف كرتيس وجيمس شيبارد، وزورق استراليا-ايطاليا أوف شور 222 بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا.

وينتظر الفريق عمل كبير من اجل تجهيز الزورق الاحتياط الذي رافق مشوار الفريق في الموسم، وظهر العام الماضي في مهرجان (كي ويست) الشهير، وذلك نظراً للأضرار التي لحقت بالزورق الأساسي الذي تعرض للانقلاب في الأمتار الأخيرة من الجولة الثالثة التي جرت في محيط المكسيك على مياه خليج ليدو في ساراسوتا.

ويترقب الثنائي العديدي وآل علي غداً بفارغ الصبر من اجل إتاحة الفرصة للفريق لإجراء التجارب الرسمية على الزورق الذي سيقودانه للمرة الأولى هذا الموسم، بعد إلحاق المحركات الجديدة ميركوري 1100، حيث يصل إجمالي قوة الزورق إلى 2200 في وجود محركين اثنين، وذلك حسب لوائح البطولة العالمية.

ويطمح العديدي وآل علي في السباق المرتقب بعد غد إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين لمواصلة الصدارة العالمية التي يعتليها الفريق حالياً، والاقتراب أكثر وأكثر من حلم التتويج الأول في الولايات المتحدة بعد الثوب الجديد الذي اكتسبته بطولة العالم بعد التعديلات الكبيرة التي اجريت على اللوائح والقوانين. وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، عن أمنياته للفريق بالتوفيق في المرحلة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى»، مؤكداً أن السباق يمثل مفترق طرق في الطريق نحو اللقب العالمي الأول في الحدث. وقال حريز المر: «إن ثقة مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم كبيرة في الثنائي العالمي العديدي وال علي، بعد الظهور الطيب في الجولات الثلاث الماضية التي حصد فيها الفريق اكبر مجموع من النقاط متفوقاً على ممثل أميركا نفسه فريق مس غيكو 113 الذي يعتبر أيقونة الفرق المنافسة في عالم رياضة الزوارق السريعة، فضلاً عن أن طاقمه يضم البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم ثماني مرات».

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم الى أن فريق العمل لمؤسسة الفيكتوري تيم الذي يضم خبراء مختصين قام بجهود كبيرة من اجل إجراء الاصلاحات اللازمة على متن زورق فيكتوري 3 الذي سيكون جاهزاً قريباً، فضلاً عن تجهيز زورق فيكتوري 3 الاحتياط الذي سيظهر يوم الأحد في جائزة سانت كلير وينافس في الفئة الأولى، وذلك بعد تركيب المحركات.