الظفرة ينهي علاقته مع السوري مهتدي من دون مشاركة رسمية

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

قررت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، انهاء علاقتها مع اللاعب السوري رأفت مهتدي، الذي تعاقدت معه قبل عامين قادماً من صفوف فريق الاتحاد السوري بعقد لمدة 5 سنوات، إلا أن اللاعب لم يظهر مع الفريق في إي مباراة رسمية، بينما انتقل العام الماضي بنظام الإعارة لصفوف فريق أربيل العراقي.

وقال نادي الظفرة عبر حسابه الرسمي بعد اعلان نادي حطين السوري عن تعاقده مع اللاعب بنظام الإعارة من الظفرة: «شركة الكرة بالنادي تنهي علاقتها بالتراضي مع اللاعب السوري رأفت مهتدي، وتشكره على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة».

ولم يكن التعاقد مع اللاعب السوري أمر سهلاً، إذ وقع الظفرة مع رأفت مهتدي بينما رفض ناديه الاتحاد السوري ارسال بطاقة انتقال اللاعب، ليتوجه نادي الظفرة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أنصف النادي، لينضم اللاعب إلى صفوف الفريق، قبل أن يخرج في إعارة لصفوف أربيل العراقي في الموسم الماضي.