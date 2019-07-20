مزايدات والد عموري تنهي علاقته مع الهلال وتمهد عودته للعين

المصدر: العين- الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن رغبة والد اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" في عودة أبنه لصفوف فريق العين هو ما عرقل تجديد التعاقد وأنه كان يرغب في زيادة عرض نادي العين ليتساوى مع الهلال هو ما أجبر الهلاليين على طي صفحة تجديد عقد اللاعب بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة أن رغبة إدارة الهلال كانت كبيرة لتجديد عقد اللاعب مع التأكد من جاهزيته الطبية وموافقة الجهاز الطبي وأنه بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي الأخير قدم الهلال عرضه المادي بنفس مزايا العقد السابق وهو 18 مليون ريال لمدة موسم وكان هذا يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت أنه في اليوم التالي جاء الرد من جانب وكيل عموري بطلب زيادة في القيمة المالية والمدة وتمت الموافقة عليها وهي عقد بمبلغ 20 مليونا زائدا 5 ملايين ريال كحوافز مالية عند تحقيق البطولات بالإضافة إلى عقد لموسمين مع أفضلية موسم ثالث.