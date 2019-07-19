الرزوقي رئيساً لـ «آسيوي الكاراتيه» بدرجة 39 من 39

المصدر: طشقند - علي شدهان

فاز رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، في الانتخابات القارية التي جرت، أمس، في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش البطولة الآسيوية 14، بحصوله على 39 صوتاً من 39، فيما فاز الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، راشد عبدالمجيد آل علي، بالعضوية، وبات الأقرب لشغل منصب نائب الرئيس، وهو منصبه نفسه في الدورة الماضية.

وضمت التشكيلة الجديدة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، اللواء «م» الرزوقي رئيساً، والأعضاء: الإماراتي راشد عبدالمجيد آل علي، والعراقي الدكتور عادل عيدان، والأردني معين فاعوري من غرب آسيا، والأوزبكي علم جون، والكازاخي عبدالله ييف من وسط آسيا، والهندي بهرات شارما من جنوب آسيا، وجي كوان من ماكاو، والياباني شيكو كوريهارا من شرق آسيا، والفيتنامي فو سون ها، والماليزي تان سري محمد من جنوب شرق آسيا، وعضواً يختاره الرئيس بالتعيين، إضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد الدولي.

وظهر جلياً خلو التشكيلة الحالية للاتحاد الآسيوي للكاراتيه من «صقور» المرحلة الماضية، التي قادها تشانغ غوانغ هيو من تايبيه، طوال أكثر من ربع قرن، فرض خلالها سطوته التي حالت دون دخول الكفاءات العربية، خصوصاً في الدورة قبل الماضية، ما فرض حتمية التغيير الشامل الذي قاده الرزوقي، ونجح فعلياً في إحداث التغيير بتشكيلة جل أعضائها من الكفاءات المعروفة.

وقال الرزوقي بعد اكتساحه الانتخابات: «أهنئ قيادة وشعب الإمارات بتحقيق الإنجاز الإداري الكبير، والفوز بالمنصب القاري المرموق لا يحسب لي أو لفريق عملي فحسب، بل للرياضة الإماراتية عموماً، ولعبة الكاراتيه خصوصاً»، مشيداً بدعم مختلف الجهات والقيادات الرياضية في الدولة، موجهاً الشكر إلى جميع أبناء أسرة «كاراتيه آسيا» على ثقتهم العالية به لقيادة المرحلة الجديدة، معاهداً الجميع على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل أن يكون عند حسن ظن الجميع به خلال المرحلة الجديدة، مثنياً على جهود أوزبكستان في استضافة الحدث بنجاح كبير. ودعا الرزوقي إلى تكاتف جميع أبناء «كاراتيه آسيا»، وطي الصفحة الماضية بكل ما فيها من سلبيات وتناقضات، وعدم الالتفات إلى الخلف.