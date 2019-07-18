ذهبية و3 برونزيات لـ«جوجيتسو الإمارات» في آسيا

المصدر: أولان باتور - الإمارات اليوم

ظفر المنتخب الوطني للجوجيتسو بأربع ميداليات ملونة في اليوم الأول من النسخة الرابعة للبطولة الآسيوية، التي تقام في العاصمة المنغولية أولان باتور، وتختتم السبت المقبل.

وتوج نجم المنتخب فيصل الكتبي بذهبية وزن تحت 85 كغم، بعد الفوز على بطل قيرغيزستان في المباراة النهائية، وشهد اللقاء تألقه، حيث سيطر على المنازلة من البداية إلى النهاية، ونجح في التفوق بثماني نقاط مقابل لا شيء، فيما حصد يحيى الحمادي برونزية وزن فوق 94 كغم، وسلطان آل علي ببرونزية الوزن نفسه، فيما كانت الميدالية البرونزية الثالثة من نصيب محمد السويدي في وزن تحت 69 كغم.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة على بساط صالة قصر المصارعة، حيث تقام منافسات ثلاثة أوزان، هي تحت 56 كغم وتحت 62 كغم وتحت 94 كغم للاعبين، وظهر على أرضية قصر المصارعة اليوم من لاعبينا كل من زايد الكثيري وعلي الغيثي في وزن تحت 56 كغم، فيما ينافس النجم الواعد عمر الفضلي في وزن تحت 62 كغم، وكذلك خليفة البلوشي في الوزن نفسه، ويخوض عبدالله الكبيسي وخالد العمري نزالات وزن تحت 94 كغم.

من جهته، قال أمين عام الاتحاد الآسيوي، فهد علي الشامسي، إن «إقامة الحدث في العاصمة أولان باتور جاء في إطار السعي الدائم للاتحاد، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، لنشر اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين لها في شتى أنحاء القارة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب».

وأشاد بالحفاوة الكبيرة من الشعب المنغولي، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على العمل الرائع والتنظيم المميز على الصعيد الفني، وكذلك على الصعيد الجماهيري، في ظل الإقبال الرائع على الحضور من المدرجات.

وأشاد فهد علي بحفل الافتتاح، مشيراً إلى أنه جاء معبراً عن التراث المنغولي، كما أكد أنه كان رائعاً من حيث فقراته التي تميزت بالتشويق والدقة من جانب المشاركين في جميع الفقرات.

وتابع أن «وجود 21 دولة فيها يؤكد أهميتها للجميع، لاسيما أن عدد المشاركين تجاوز 350 لاعباً ولاعبة، وهو رقم كبير بكل المقاييس، ويعد خير دليل على أن الاتحاد القاري يسير في الطريق الصحيح نحو توسيع قاعدة الممارسة في جميع الدول».

ووجه أمين عام الاتحاد الآسيوي التهنئة للاعبي المنتخب، الذين حصدوا أربع ميداليات بالأمس، مؤكداً أنها بداية الغيث، والقادم أفضل على صعيد المنافسات للاعبين، وكذلك للاعبات.

وعبّر عن ثقته التامة بقدرة لاعبي الإمارات على زيادة غلة الميداليات الملونة، والتحليق في سماء القارة الصفراء.

كما تحدث خلال حفل الافتتاح اردينب أنتار، رئيس اتحاد منغوليا للجوجيتسو، ووجه خلال كلمته الشكر إلى الاتحاد الآسيوي، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، على إتاحة الفرصة للعاصمة المغولية لاستضافة هذه البطولة الكبيرة. وقال: «إنه لشرف كبير أن يوجد ضيوف 21 دولة في عاصمتنا، ونحن سعداء بهم، ونؤكد دوماً أنهم ضيوف أعزاء على قلوبنا».

وأعرب عن سعادته البالغة بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الجوجيتسو على مستوى آسيا، وكذلك على مستوى منغوليا، مشيراً إلى أن اللعبة تتطور بشكل كبير، وتحقق نجاحات منقطعة النظير، وتمنى التوفيق للجميع في هذا المحفل الرياضي القاري، معرباً عن ثقته التامة بقدرة أهل آسيا على تحقيق أهدافهم ومواصلة تطوير اللعبة.