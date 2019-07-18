الفجيرة يدشن معسكر التشيك

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تدشن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة، اليوم، المعسكر الخارجي، في مدينة بلزن التشيكية، استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، تحت إشراف المدرب الجزائري مجيد بوقرة، وأكدت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة في موقعها الرسمي على «تويتر» أن المعسر سيستمر إلى السابع من شهر أغسطس المقبل، ويتخلله خوض ثلاث مباريات ودية، ستقام في الأيام 25 و28 من الشهر الجاري والأول من أغسطس المقبل.

وكانت شركة الفجيرة لكرة القدم قد أعلنت أخيراً عن تعاقداتها مع اللاعبين المواطنين، التي تصدرها ضم لاعبي الوصل حميد عباس وعبدالله صالح، واللاعبين بلال يوسف، وياسر سالم، وأحمد الزيودي، والفلسطيني معتصم ياسين في فئة مواليد الدولة، إضافة إلى تجديد عقود اللاعبين أحمد موسى وإبراهيم المنصوري، وأحمد الزيودي، والتعاقد مع المحترفين، البرازيلي جوناثان بينيتز، والعاجي مارتيال ياو كواسي.