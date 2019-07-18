مارفيك: واثق من النجاح في تصفيات المونديال وكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الهولندي فان مارفيك، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على تحقيق النجاح المطلوب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، رغم صعوبة المهمة.

ولفت المدير الفني للأبيض إلى قوة منتخبات المجموعة، مشيراً إلى أن المنتخب الفيتنامي قدم مستويات جيدة ولعب كرة قدم هجومية مميزة في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وترك انطباعاً رائعاً لدى المتابعين.

كما وصف مارفيك المنتخب التايلاندي بالقوي بين منتخبات المجموعة، لكنه أكد أن الأمر الإيجابي يتمثل في معرفتهم التامة بتايلاند وادراكهم لمكامن الضعف والقوة لدى المنافس، حيث واجه المنتخب الوطني في التصفيات السابقة، وكان في المجموعة ذاتها مع الإمارات والسعودية، وهو ما ينطبق على ماليزيا. وقال في تصريحات صحافية: «في الوقت الراهن نعكف على إعداد المنتخب في النمسا تحضيراً للمباريات المقبلة، ويجب علينا أن نقدم كل ما نملك من أجل تحقيق النجاح».