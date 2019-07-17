الفجيرة يغادر إلى التشيك لتدشين معسكر الاعداد الخارجي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تغادر الدولة اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة متجهة إلى جمهورية التشيك، وذلك لإقامة المعسكر الخارجي، الذي سيقام بمدينة بلزن التشيكية، استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، تحت اشراف المدرب الجزائري مجيد بوقرة، والذي سيستمر لغاية السابع من شهر أغسطس المقبل، ويتخلله خوض ثلاثة مباريات ودية، ستقام في الايام 25 و28 من الشهر الحالي وفي الاول من اغسطس القادم.

وكانت شركة الفجيرة لكرة القدم قد اعلنت في حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا عن تعاقداتها مع اللاعبين المواطنين، والتي تصدرها ضم لاعبي نادي الوصل حميد عباس وعبد الله صالح الى صفوفه، واللاعبين بلال يوسف، وياسر سالم، واحمد الزيودي، والفلسطيني معتصم ياسين في فئة مواليد الدولة، اضافة الى تجديد عقود اللاعبين احمد موسى وابراهيم المنصوري، واحمد الزيودي، والتعاقد مع المحترفين الاجانب كل من، البرازيلي جوناثان بينيتز، والعاجي مارتيال ياو كواسي.