«الأبيض» يتعرّف إلى هوية منافسيه في تصفيات مونديال 2022 اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تُسحب، اليوم، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوضع آلية سحب القرعة اعتماداً على تصنيف المنتخبات، وفقاً للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في 14 يونيو الماضي، ويترقب المنتخب الوطني معرفة هوية منافسيه في التصفيات المقبلة بعدما تم وضعه ضمن منتخبات المستوى الأول التي ضمت ثمانية منتخبات، بعدما حافظ على مركزه الـ67 عالمياً، علماً أن المنتخب يقيم حالياً معسكر إعداد خارجياً بالنمسا، في المرحلة الأولى للتحضير لهذه التصفيات بقيادة مدربه الهولندي، بيرت مارفيك، الذي أعلن عقب تعاقد اتحاد الكرة معه، في مارس الماضي، أن هدفه من تولي تدريب الأبيض هو الوصول به إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضم المستوى الأول منتخبات الإمارات وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، وأستراليا والسعودية والصين وقطر، فيما ضم المستوى الثاني منتخبات العراق وأوزبكستان وسورية وعمان، ولبنان وقرغيزستان وفيتنام والأردن، وضم المستوى الثالث منتخبات فلسطين والهند والبحرين، وتايلاند وطاجيكستان وكوريا الشمالية والصين تايبيه والفلبين، وضم المستوى الرابع منتخبات تركمانستان وميانمار وهونغ كونغ واليمن، وأفغانستان والمالديف والكويت وماليزيا، وضم المستوى الخامس منتخبات إندونيسيا وسنغافورة ونيبال وكمبوديا، وبنغلاديش ومنغوليا وغوام وسريلانكا.

وتشهد مباريات الدور الثاني في هذه التصفيات مشاركة 40 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، إذ يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، بحيث يتأهل 12 منتخباً إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ووفقاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن المنتخبات الـ24 الأخرى التي لم تتأهل ستنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، وذلك للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات التي ستقام في الصين 2023.

وستنطلق منافسات الدور المقبل في هذه التصفيات خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

وأعلن اتحاد الكرة أنه سيمثل الإمارات في مراسم حفل القرعة عضو مجلس إدارة الاتحاد، هشام الزرعوني.

خالد عبيد: تجنّب مواجهة الكبار في الدور الأول سيفيد المنتخب

أكد المدير السابق لفريق النصر، خالد عبيد، أن نظام القرعة التي ستُسحب، اليوم، جنّبت المنتخب مواجهة المنتخبات الكبيرة، بعدما تم وضعه ضمن منتخبات المستوى الأول، معتبراً أنه مهم جداً للأبيض تجنّب مواجهة هذه المنتخبات في هذه المرحلة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في الوقت الحالي المنتخب بحاجة إلى التدرج في مستويات المنتخبات التي سيواجهها، حيث يتولى تدريبه مدرب جديد، هو الهولندي مارفيك، الذي يعد بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطبيق أسلوبه وفكره في اللعب، وبعدها لن تكون هناك أي مشكلة أمام المنتخب في مواجهة أي منتخب بالمراحل المتقدمة في التصفيات».

وشدد خالد عبيد على أن عدم تأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018، وكذلك عدم فوزه بلقب كأس آسيا، التي أقيمت أخيراً في الإمارات، يعدان درساً لاتحاد الكرة وللاعبي المنتخب تجب الاستفادة منه، لمعرفة قيمة هذه البطولات والمنافسة عليها.

• 40 منتخباً تشارك في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا ومونديال 2022.