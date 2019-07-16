عبدالله مبارك مساعداً لمدرب حتا كونتيس

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المدير التنفيذي لشركة كرة القدم لنادي حتا علي عبدالله البدواوي، عن تعيين المدرب المواطن عبدالله مبارك ضمن الجهاز الفني للفريق الاول الذي يقوده المدرب اليوناني كونتيس، وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي الاستعانة بخدمات المدرب عبدالله مبارك تثميناً للجهود الفنية التي أسهم بها في صعود (الاعصار) للعب في دوري الأضواء، بعد أن كان مساعداً للمدرب وليد عبيد في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى».

وتابع البدواوي: «المدرب عبدالله من أبناء النادي، وهو من المدربين المميزين، والاستعانة به لمرافقة الفريق للاستفادة من إمكاناته ولمنحه فرصة الاحتكاك بالمدرب كونتيس». ويترأس الجهاز الإداري مدير الفريق ناصر حسن الفلاسي، بينما يضم الجهاز الفني كلاً من المدير الفني اليوناني كريستوس كونتيس، ومساعده البرازيلي تياجو تيسيرا، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي خافير سانشيز، ومدرب حراس المرمى اليوناني ديونيسوس شيوتس، والمدرب المواطن عبدالله مبارك، بينما يتألف الجهاز الطبي من الدكتور أحمد كنجو، والمدلك رؤوف رقيق، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد خلفان البدواوي.