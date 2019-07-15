الرمادي: انتقال شاكر إلى العين قرار إداري فني مشترك

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

توقع مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن يكون الموسم الجديد صعباً على جميع الأندية، بعد العمل القوي والكبير الذي قامت به، سواء من حيث التعاقدات أو جلب مدربين على مستوى عالٍ.

وقال الرمادي في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، إنه لا يخشى على عجمان أي تأثير فني بعد رحيل أكثر من لاعب، خصوصاً الأجانب الذين أسهموا في الصورة المميزة التي ظهر عليها «البرتقالي» في الموسم الماضي.

وأضاف: «مسألة رحيل السنغالي ثيام أو النيجيري ستانلي، فُرضت علينا، ولم يكن لنا دخل فيها، فالأول رحل للاحتراف في أوروبا، والثاني لم نتفق مع ناديه القادسية السعودي على تمديد إعارته، أو الحصول على بطاقته الدولية، بسبب الجوانب المالية».

وأشار الرمادي، إلى أن انتقال مدافع عجمان الدولي محمد علي شاكر إلى نادي العين، جرى باتفاق مشترك بين الطاقم الفني للنادي والإدارة، معتبراً أن رحيل النجوم أو الأسماء الكبيرة بشكل عام هو من «سُنن الاحتراف».

وتحدث مدرب عجمان عن العديد من الموضوعات التي تخص فريقه وأهدافه في الموسم المقبل، وغيرها من الأمور.

■بعد الأداء والنتائج المميزة للبرتقالي في الموسم الماضي، هل ترى أن هناك ضغوطاً واقعة على الفريق في الموسم الجديد لتحقيق المستويات نفسها؟

■■ بالتأكيد لعبة كرة القدم مملوءة بالضغوط، والموسم المقبل سيكون صعباً على جميع الأندية بلا استثناء، فقد لاحظنا أن كل الفرق استعدت بصورة أكثر من ممتازة للموسم الجديد، سواء من حيث التعاقدات أو الأسماء التدريبية الكبيرة التي جلبتها الأندية، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الموسم سيكون صعباً بمعنى الكلمة.

■هل من الممكن أن يتأثر عجمان برحيل أي من لاعبيه، سواء الأجانب أو المواطنون؟

■■ التغيرات التي أجراها عجمان على صفوفه هي تغيرات قد أجبرنا على بعضها، فعلى سبيل المثال المهاجم السنغالي ثيام، رفض أن يستكمل مشواره مع الفريق، وفضل أن يخوض تجربة احترافية في أوروبا، وأيضاً النيجيري ستانلي كانت لدينا رغبة في الاحتفاظ بخدماته، لكن ناديه السعودي (القادسية) المُعار منه طلب مبلغاً مالياً كبيراً نظير تجديد الإعارة أو بيع بطاقته، وكذلك محمد هلال، انتهى عقده مع النادي، وفضل الرحيل لنادي العين، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

■ وماذا عن المدافع محمد علي شاكر، الذي قررتم بيع بطاقته لنادي العين، رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي؟

■■ محمد علي شاكر من اللاعبين المميزين، ورحيله تم باتفاق فني إداري مُشترك، فنحن في زمن الاحتراف، وأساسيات الاحتراف هي أن تبيع لاعبين مثلما تجلب لاعبين آخرين، وتعاملنا من هذا المنطلق في صفقة بيع اللاعب للعين، فانتقالات النجوم أو اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة باتت من سُنن الاحتراف.

■ ألا تخشى على دفاع البرتقالي في الموسم المقبل بعد رحيل «شاكر»؟

■■ شاكر لعب مع عجمان في الموسم الماضي 60% من عدد مبارياته في الدوري، وهناك 40% لعبنا فيها من دونه، والفريق أدى بصورة جيدة، وهذا يؤكد أن لدينا لاعبين جيدين في هذا المركز، وفي كل المراكز، لقد عاد إلينا راشد مال الله بعد انتهاء الدورة العسكرية، وكذلك هناك محمد سبيل، وهو من اللاعبين المهمين، وسنستقطب لاعباً أو اثنين في خط الدفاع لتدعيم هذا المركز.

■ تعاقدتم مع ثلاثة لاعبين أفارقة لقيدهم في خانة اللاعب الأجنبي إلى جانب البرازيلي فييرا، فهل هذا الأمر كان مقصوداً أم تم مصادفة؟

■■ نحن لا ننظر في تعاقداتنا خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب إلى جنسيتهم، وإنما إلى مستوى اللاعب، فلاعب مثل المالي تونغو دومبيا، كانت له تجربة ناجحة مع العين، وشارك معه في بطولة العالم للأندية الأخيرة في أبوظبي، وقدم مستويات رفيعة، وكذلك قبل التعاقد مع النيجيري جودوين مينشا، كانت هناك مفاضلة بينه وبين لاعب برازيلي، وما أود قوله إن عجمان لا يتعاقد إلا مع اللاعب الذي يحتاج إليه، ويرى أنه سيفيده فنياً، ويتناسب مع سقف التعاقدات المُحدد من قبل إدارة النادي.

■ما سقف طموحاتكم؟ وهل سيستمر الهدف الأساسي وهو البقاء في الدوري، أم ستكون هناك أهداف أخرى؟

■■ بالتأكيد هدفنا الأساسي هو تحقيق مركز جيد في الدوري، لكن أهدافنا في مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ستختلف في الموسم الجديد، إذ سنحاول أن ننافس عليهما، ونصل إلى مراكز متقدمة، بعد أن كان هدفنا في الموسم الماضي منح الفرصة للاعبين الشبان لكسب الخبرات، وتجهيزهم لبطولة الدوري.

■ يرى البعض أنه بعد رحيل اللاعبين الشابين محمد هلال ومحمد علي شاكر، سترتفع المعدلات العمرية لفريق عجمان؟

■■ بالعكس سيكون متوسط أعمار لاعبي عجمان في الموسم المقبل أقل مما كان الموسم الماضي، فلدينا مجموعة غير قليلة من اللاعبين الشبان، شاركوا على فترات في الموسم المنصرم، وسيكون لهم دور أكبر في الموسم الجديد، كما قمنا بتصعيد ستة لاعبين من فريق 18 سنة تماشياً مع سياسة النادي بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين، وتلك السياسة ستضمن لنا الحفاظ على عناصر الخبرة والشباب معاً، دون التركيز على عنصر وإغفال الآخر.

■ في الموسمين الماضيين بدأتم بشكل ضعيف، فهل من الممكن أن يتغير هذا السيناريو في الموسم الجديد؟

■■ لم نبدأ بشكل ضعيف، حدث ذلك في الموسم قبل الماضي فقط، وهذا راجع لقلة خبرة اللاعبين الذين صعدوا من الدرجة الأولى لدوري المحترفين، والذين لم نُضف عليهم سوى المدافع حسن زهران فقط، لكن في الموسم الماضي بدأنا الدوري بانتصار خارج ملعبنا على حساب النصر، وأتمنى في الموسم الجديد أن نحقق بداية قوية تجعل الفريق يواصل مشواره في المسابقة بلا أي ضغوط.

■بصفة شخصية هل يمكن أن تقبل لاعباً في فريقك يشترط اللعب أساسياً في المباريات؟

■■قبول مثل هذا الشرط يُبخس حق بقية اللاعبين، ويجهض محاولاتهم في اللعب، قد يعتقد الكثيرون أن المدربين هم من يختارون التشكيلة، اللاعب هو من يفرض على المدرب أن يكون في الملعب أو على مقاعد البدلاء، أو حتى خارج التشكيلة من خلال عطائه في التدريبات، واللاعب الجيد من يثق بإمكاناته، ويجتهد طوال الوقت ليحفظ لنفسه مكاناً في الملعب.

■ وماذا لو أن لاعباً اشترط لتجديد عقده مع النادي أن تضمن له اللعب أساسياً؟

■■ سأرفض للأسباب التي قلتها، لا يوجد في كرة القدم لاعب يشترط على النادي مكاناً أساسياً، ولا يوجد مدرب أو إدارة تقبل بهذا الشرط.

■ أخيراً لماذا قررت تقسيم المعسكر الخارجي بين ألمانيا ومصر؟

■■ اخترنا ألمانيا لإقامة المعسكر الأول فيها، نظراً لطبيعة الأجواء المناخية هناك، والتي تسمح بالتدريب على ثلاث فترات، أما المرحلة الثانية في مصر فسيكون الدوري متوقفاً هناك، ما سيسمح لنا بخوض مجموعة من المباريات القوية مع فرق قوية، وقد اتفقنا بالفعل على اللعب مع بعض الفرق، من بينها الزمالك الإسماعيلي والمصري، وهي مباريات ستجهز الفريق بصورة جيدة لافتتاح الموسم الجديد، فاختيار مصر لإقامة المرحلة الأخيرة من الإعداد جاء لتناسب الطقس فيها مع أجواء الإمارات، بعد أن تم تقديم موعد المسابقات المحلية لتقام عقب عيد الفطر بأسبوع واحد.

السيرة الذاتية

حصل المدرب المصري أيمن الرمادي، على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب لأندية عدة في الدوري الممتاز المصري، أبرزها المقاولون العرب، والقناة وأسوان، وبسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي اعتزال كرة القدم عام 1994، واتجه للتدريب بعد حصوله على عدد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم.

الإنجازات

استطاع «الرمادي» خلال مشواره في الملاعب الإماراتية أن يصعد سبع مرات لدوري المحترفين بفرق مختلفة، من بينها الشارقة ودبي وعجمان وحتا، كما تولى تدريب نادي ظفار العماني موسم 2010، وتأهل معه إلى نهائي الكأس، وحصل معه على لقب أفضل مدرب في السلطنة.

وترشح في الموسم المنصرم ضمن أفضل ثلاثة مدربين في دوري المحترفين، إلى جانب عبدالعزيز العنبري والأرجنتيني أروابارينا.

المناسبة

بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والتعرف إلى خطط إعداد «البرتقالي» لخوض المعترك المحلي، والتعرف إلى أسباب رحيل بعض اللاعبين عن تشكيلة الفريق، والصفقات الجديدة التي تم استقطابها.

لم يكن لنا دخل في رحيل «ثيام» و«ستانلي».

الموسم الجديد سيكون صعباً على جميع الفرق.

لا أقبل أن يوجد معنا لاعب يفرض شروط اللعب علينا.

متوسط أعمار لاعبي عجمان في الموسم المقبل سيتراجع.