الوحدة يخسر برباعية نظيفة أمام جرافشاب الهولندي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

خسر فريق الكرة بنادي الوحدة بأربعة أهداف نظيفة أمام فريق جرافشاب الهولندي، في المباراة التي جرت بينهما، أول من أمس، في رابع لقاءات العنابي الودية، ضمن معسكر الفريق الخارجي، المقام حاليا في هولندا، استعداداً للموسم الجديد ولمباراة النصر السعودي يوم الحامس من أغسطس المقبل، على ملعب الأخير باستاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق جرافشاب أهدافه الأربعة في الدقائق 49 و54 و75 و90، ولعب الوحدة بـ10 لاعبين بعد طرد مهاجم الفريق، خليل إبراهيم، في الدقيقة السابعة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

جاءت المباراة قوية من الفريقين وتجربة مفيدة لفريق الوحدة، خصوصاً في الشوط الأول الذي تبادل فيه الفريقان الهجمات، وتراجع الأداء الوحداوي في الشوط الثاني بعد النقص العددي وطرد خليل إبراهيم.

بدأ الوحدة المباراة بتشكيل مكون من محمد حسن الشامسي في حراسة المرمى، وحسين عباس وحمدان الكمالي وماجد عبدالله ومحمد برغش في خط الدفاع، وشانج ريم وميلسي وطحنون الزعابي وليوناردو دي سوزا في خط الوسط، وخليل إبراهيم وتيغالي في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني منح المدير الفني للفريق، موريس شتاين، الفرصة لعدد آخر من اللاعبين للوقوف على مستواهم البدني والفني.