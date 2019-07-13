دبا الحصن يوزع حقائبه الادارية ويعد ببذل أقصى الجهود في سبيل تطوير أداء النادي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توجه مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بتشكيله الجديد بأسمى آيات الشكر والثناء والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها سموه لمجلس الإدارة الجديد لنادي دبا الحصن في دورته الحالية، سائلاً الله التوفيق للمجلس في تحقيق التقدم والازدهار لنادي دبا الحصن وفق رؤية القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال توزيع المناصب الادارية على الاعضاء وذلك في اجتماعه الاول الذي انعقد امس برئاسة رئيس مجلس الادارة ابراهيم سعيد بغداد بعد إعادة تشكيله الجديد، حيث اسندت مهام نائب رئيس مجلس الادارة ورئاسة لجنة الاعلام والاتصال الى طالب عبدالله راشد صفر اليحيائي، بينما اسندت مهام الامين العام الى سعيد محمد الريامي اضافة الى رئاسة لجنة الثقافة المجتمعية، واسندت مهام الامين العام المساعد الى محمد سيف الظهوري اضافة الى رئاسة لجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم، ومهام المدير المالي ورئاسة لجنة التسويق والاستثمار الى أحمد راشد محمد عبدالسلام، كما واسندت مهام لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي الى أحمد عبدالله النقبي، واسندت مهام اللجنة الرياضية والالعاب الجماعية والفردية الى عبيد سعيد خميس، ولجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية الى خالد عبدالله المرزوقي ولجنة الالعاب الفردية الى طالب علي الظهوري.

كما وأعرب عن جزيل الشكر لسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولسمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ولسعادة عيسى هلال الحزامي الأمـــين العـام لمجلس الشارقة الرياضي، لدورهم البارز في خدمة الرياضة والرياضيين وخاصة أبناء مدينة دبا الحصن وناديها.

وأكد بغداد حرص المجلس على الاضطلاع بالمهام المُوكلة إليه على أكمل وجه وعلى بذل أقصى الجهود في سبيل تطوير أداء النادي والارتقاء بمكانته وسمعته ومضاعفة إنجازاته ونجاحاته، وتعزيز دوره الثقافي والرياضي ومساهمته في خدمة أبناء هذا الوطن وإسعاد المجتمع إنسجاماً مع رؤى القيادة الحكيمة وتحقيقاً لـ “مئوية الإمارات 2071".

كما وأشاد بما انجزه مجلس الإدارة السابق برئاسة خميسعلي خصاو، الذي ساهم بدور فاعل خلال مسيرته الحافلة بالعطاء، مؤكداً أن مسيرته كانت زاخرة بالإنجازات الرياضية والثقافية، وأن المجلس الجديد لن يستغني عن خبرات المجلس السابق.