«فيكتوري 3» يحتفظ بصدارة بطولة العالم للفئة الأولى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفظ زورق فيكتوري تيم 3، بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة - الفئة الأولى - بعد ختام مراحل جائزة ساراسوتا الكبرى 2019، أول من أمس.

وتعرض زورق فيكتوري 3 للتوقف في اللفة الأخيرة من السباق الطويل، الذي شهد 11 دورة كاملة، لتعرض الزورق للانقلاب، بسبب ارتفاع الموج الكبير في خليج المكسيك وشاطئ ليدو، حيث هبت على شواطئ فلوريدا أجواء متقلبة، شهدت سقوط الأمطار وارتفاع الموج.

وتصدر الزورق الأزرق منذ رفع العلم الأخضر حتى آخر لفة، متفوقاً على الزورق الأميركي مس غيكو 113، بقيادة الثنائي العالمي البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم ثماني مرات وزميله جيمس شبيارد، حيث تعرض الأخير أيضاً للانقلاب قبل زورق فيكتوري 3 بثوانٍ، وللسبب نفسه.

وأثبت الثنائي العديدي وآل علي أنهما على قدر التحدي في المحفل الصعب الذي جمع خمسة زوارق.

واستطاع فيكتوري 3 التحليق بالقمة مبكراً، والاستمرار طوال مراحل السباق، متمسكاً بالمقدمة، رغم الملاحقة من قبل الزورق الأميركي الذي يحمل اللون الأصفر، والذي يعتبر أسطورة السباقات البحرية في أميركا.

ومنحت نتائج جائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة، زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، الفرصة للاستمرار في صدارة الترتيب العام منفرداً برصيد 278 نقطة، بعدما أضاف الفريق 82 نقطة جديدة إلى رصيده.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن «ما حدث في سباق جائزة ساراسوتا من تعرض زوقنا فيكتوري 3، ومعه الزورق الأميركي مس غيكو للانقلاب، قبل الوصول إلى خط النهاية، يؤكد أن البطولة تعتبر الأقوى والأفضل، فضلاً عن أن التنافس لم يقتصر على الزورقين فقط، بل كل الزوارق الخمسة كانت محط الأنظار».

وأشاد رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم بالمستوى المتميز لثنائي الفريق، البطلين سالم العديدي وعيسى آل علي، في أول ظهور لهما في الساحة الأميركية ضمن البطولة العالمية التي أقيمت في حلة جديدة هذا العام، وقد برهنا على قوتهما من خلال صدارة الترتيب العام بجدارة واستحقاق، متطلعين لاستمرار المشوار خلال الجولات المقبلة، ومن بينها سباق الجولة الرابعة في جائزة سانت كلير الكلاسيكية، التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري.

الطريق الأمثل للقب عالمي

قال قائد زورق فيكتوري 3، سالم علي العديدي، إن حصد النقاط هو الطريق الأمثل لانتزاع لقب عالمي جديد لمؤسسة الفيكتوري تيم. وأضاف: «كنا في الصدارة قبل أمتار من خط النهاية، لكن إصرار المنافس زورق غيكو رفع حدة المنافسة، والحمد لله على المركز الثالث الذي منحنا نقاطاً مكنتنا من المحافظة على القمة، والانفراد بصدارة الترتيب العام».

آل علي: الرياح فاجأتنا

أكد قائد زورق فيكتوري 3، عيسى آل علي، أن سباق جائزة ساراسوتا الأميركية يعد الأصعب والأقوى الذي يخوضه في بطولة تجمع نخبة الأبطال في رياضة الزوارق السريعة.

وقال: «زورق الفيكتوري قدم أداءً مذهلاً من بداية السباق، ورفع العلم الأخضر مكّنه من الانقضاض على المقدمة حتى وقوع الانقلاب في الأمتار الأخيرة، وقبيل الوصول إلى خط النهاية، والاحتفال بالفوز، لكن فوجئنا بسرعات جنونية للفريق المنافس، وملاحقة في كل الأطراف، لنفاجأ بازدياد سرعات الرياح، التي أدت إلى انقلاب الزورق المنافس مس غيكو 113 أولاً، ثم نحن».