المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شوكوروف

عبر عدد من جمهور الشارقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعودة اللاعب الأوزبكي شوكوروف للتدريبات التأهيلية، تمهيداً للمشاركة في الموسم الجديد بعد غيابه فترة طويلة إثر خضوعه لعملية جراحية في قدمه اليمني.

سالمين

نفى لاعب الوصل، حميد سالمين، قيام إدارة «الإمبراطور» بفسخ تعاقده مع الفريق، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، مؤكداً استمراره مع «الفهود»، وكان اللاعب قد انضم إلى الوصل قادماً من الظفرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

دوغلاس

نشر لاعب العين السابق، البرازيلي دانفريس دوغلاس، الذي يلعب حالياً في فريق شيميزو إس بالس الياباني، صورة تجمعه مع لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني حالياً آندريس إنييستا، وشهدت الصورة تداولاً كبيراً بين جماهير العين في وسائل التواصل الاجتماعي.