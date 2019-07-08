زوارق أبوظبي تبهر مدينة إيفيان.. وتحتفظ بالقمة

المصدر: إيفيان - الإمارات اليوم

حافظ فريق أبوظبي على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعد أن أنهى الجولة الثالثة، أمس، في مدينة إيفيان الفرنسية، بالحلول في المركزين الثاني والثالث للسباق الرئيس، عبر زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، وزورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي.

حضر السباق سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ صقر القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، واللواء خليفة حارب الخيلي.

وظفر بلقب الجولة الثالثة فريق أمافاراتي والسويدي جوناس آندرسون على زورقه 14، بعد أداء قوي طوال مراحل السباق المختلفة، فيما حقق فريق أبوظبي المطلوب في هذه الجولة، بعد أن وصل إلى النقطة 35 في صدارة الترتيب العام لزورق أبوظبي 1، فيما حل آندرسون ثانياً برصيد 32 نقطة، وزورق أبوظبي 2 ثالثاً برصيد 27 نقطة.

وكانت البداية المثيرة هي تأجيل سباق أفضل زمن، الذي كان من المقرر أن يقام أول من أمس، ولكن حملت الرياح والأمواج السباق إلى صباح أمس، حيث تم تغيير نظام سباق الزمن الأفضل بإقامته بنظام التصفية الواحدة، وهو الذي شكل معاناة أمام أكثر الزوارق، خصوصاً مع ازدحام المسار، وحلت زوارق أبوظبي في المركزين الرابع والخامس، في حين حقق لقب الزمن الأفضل الفرنسي فيليب شيب.

ومع بداية السباق الرئيس، انطلق فيليب ليتصدر السباق من البداية، في حين كانت البطولة لزوارق أبوظبي، التي تقدمت إلى المركزين الثالث والرابع، ومع مرور الدورات يُرفع العلم الأصفر لحادث في المسار في الدورة الـ15، ويخرج بعدها بدورتين الفرنسي فيليب لعطل في زورقه، ويستغل الفريق الإماراتي الوضع لمصلحته ليتقدم إلى الأمام ويستمر في مراكزه خلف المتصدر آندرسون طوال السباق من دون محاولات المجازفة بالمراكز والتقدم إلى الأمام، وينهي الفريق المنافسة مع الدورة الـ40 بأجمل نجاح واستراتيجية، والبقاء على منصة التتويج مع نهاية المنافسة.

وبهذه النتيجة حافظ الفريق على صدارته أيضاً في كل ألقاب البطولة، حيث يتصدر زورق أبوظبي 1 حالياً الترتيب العام في لقب السرعة برصيد 29 نقطة، ويعتلي أيضاً الترتيب العام برصيد 62 نقطة، إضافة إلى لقب الفردي، وليكون مشوار الفريق قوياً في الدفاع عن لقب البطولة لبقية الموسم، والاستمرار في الصدارة أيضاً.

من جهته، دخل فريق أمافاراتي بقوة على المنافسة على لقب البطولة، خصوصاً أن آندرسون الآن يمتلك 32 نقطة، ويعد متسابقاً عنيداً، سيكون نداً قوياً في السباقات المقبلة، في حين يحل في المركز الرابع على مستوى الترتيب العام للبطولة الفرنسي بيتر مورين، قائد زورق شينزن 8، الذي يمتلك 16 نقطة.

القمزي: ماضون بقوة نحو لقب عالمي جديد

قدم بطل الإمارات المخضرم، ثاني القمزي، قائد زورق أبوظبي 2، مستوى عالياً جداً من المهارة والتمكن في فقرات السباق الرئيس، وكان لديه الإمكانية كي يتقدم إلى الأمام من المركز الثالث بشكل أفضل، ولكن فضّل البطل عدم المجازفة، والإبقاء على الحظوظ قوية في المنافسة على ألقاب البطولة.

وقال: «استراتيجية الفريق كانت واضحة بأن نعمل معاً من أجل إنهاء السباق على المنصة في نهاية التحدي، وفضّلت عدم الدخول في سباق مع زميلي شون كي لا أضغط عليه، وبالعكس كنت أحافظ على الفارق بينه وبين بقية الفرق من أجل البقاء في الصدارة».

وأضاف «الهدف في هذه الجولة قد تحقق، ونحن ماضون وبقوة من أجل تحقيق لقب 2019، وأن نضيف إلى سجل الإنجازات لقباً عالمياً جديداً، فالسباق كان صعباً، وآندرسون أيضاً كان نداً قوياً، وكنا نراقب تجهيزه مسبقاً، ونعرف أن لديه مفاجآت ستظهر من خلال المنافسة، وبالفعل ارتفع مستوى البطولة أكثر مع دخول الفريق الأصفر، وستكون السباقات المقبلة ساحات قتال شرس من أجل الوصول إلى لقب البطولة»، ونوه القمزي إلى أن الفرنسي فيليب أيضاً كان في المقدمة، ولولا تعطل زورقه لكان أيضاً نداً لا يستهان به لفريق أبوظبي في هذه الجولة.

وأضاف «في اعتقادي ستكون هناك منافسة قوية وصعبة أمامنا في المحطات المقبلة، نحتاج من الآن إلى التجهيز والإعداد لدخول السباقات بأفضل استعداد».

الرميثي: الجولة كانت صعبة من البداية

هنأ رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، معبراً عن الارتياح الكبير بأن ينهي الفريق المرحلة الأوروبية من البطولة متصدراً للمنافسة. وقال في تصريحات صحافية: «حضور الشيوخ ومؤازرتهم للفريق في جولة إيفيان كانا مصدراً قوياً للإبداع، وتقديم الجهود من أجل الوصول إلى المستوى الأفضل». وأضاف «حضور الشيوخ كان له تأثير إيجابي كثير، وطاقة لفريقنا من أجل تقديم مستوى عال ولافت من الإبداع. فريق أبوظبي قام بأداء الاستراتيجية المطلوبة منه، وحافظ على الصدارة مع نهاية هذه الجولة».

وتابع «الجولة كانت صعبة من البداية، مع تأجيل السرعة ودمجها مع السباق الرئيس في يوم واحد، وكان يوماً طويلاً وشاقاً على المتسابقين، ولكن في النهاية ظفرنا بالثمار المطلوبة، وأنجزنا ما كنا نصبو إليه»، وشدد الرميثي على أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة، وتحتاج إلى الكثير من التركيز لفريق أبوظبي كي يظل في الصدارة ويحافظ على القمة التي وصل إليها.

فلكناز: الفريق الأحمر فخر للإمارات

أشادت أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، مهرة فلكناز، بأداء فريق أبوظبي، الذي أنهى السباق في المركزين الثاني والثالث من خلال المنافسة، كما أشادت بحضور الفرق الإماراتية في السباق، وهما فريقا الفيكتوري والشارقة.

وقالت في تصريحات صحافية إن: «صعود فريق أبوظبي للمنصة هو فخر للإمارات، خصوصاً أنه استمر في إحراز المراكز الأولى ومن دون توقف منذ الموسم الماضي وحتى الآن، ونحن نريد أن نشاهد إبداعاً أقوى وأجمل للفريق في المنافسات المقبلة، وأن يستمر على نفس النهج والأداء».

وأضافت: «مؤازرة الشيوخ وحضورهم لتفاصيل السباق كان لهما أثر إيجابي على الفريق، ودائماً ما يكون حضور شيوخنا حافزاً قوياً لفرقنا الرياضية كي تقدم الأفضل والأداء الأجمل.. مبروك الصدارة لأبوظبي، ونتمنى التوفيق لكل فرق الإمارات في الجولات المقبلة».

المهيري: «أبوظبي» يبهرنا دوماً في المشاركات الدولية

قال ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد خليفة المهيري، إن «فريق أبوظبي يبهرنا دوماً في كل مكان يحضر من خلاله، وهو مشرف لنا بما يقدمه من احترافية عالية تعكس السمعة الطيبة والإيجابية للدولة». وأضاف أن «فريق أبوظبي وصل إلى مكانة تبوأ من خلالها القمة، وأصبح الفريق الأول الذي يشار إليه بالبنان». وتابع «نفخر بأن نتابع مشاركات الفريق الذي يمثل الإمارات خير تمثيل، وأن يكون اسمه منتشراً وبقوة في مختلف أرجاء العالم، بأن يكون الأفضل من ناحية الأداء والإمكانات والنتائج أيضاً».

35

نقطة حصدها زورق أبوظبي 1 في صدارة الترتيب العام.