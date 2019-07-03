دوري الخليج العربي «يُغير جلده» في الموسم الجديد بـ 7 مدربين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اكتملت الصورة حول المقاعد الفنية لأندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، تحضيراً للموسم الجديد الذي سينطلق رسمياً في أغسطس المقبل، وسط تغيرات طالت سبعة مدربين، فيما بقي مثلهم من الموسم الماضي، بهدف الاستقرار الفني.

وتحضر المدرسة الأوروبية بقوة في الموسم الجديد من خلال ثمانية مدربين، يتصدرهم المدربون الهولنديون، وينافسهم ثلاثة مدربين عرب ومحليين، ومثلهم من أميركا الجنوبية.

وجاءت أندية العاصمة أبوظبي في طليعة الأندية التي اتجهت إلى تغيير أجهزتها الفنية، إذ عاد العين مجدداً إلى المدرسة الكرواتية، بعد نجاح تجربة زلاتكو داليتش، وزوران ماميتش، من خلال التعاقد مع إيفان ليكو بدلاً من الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وسيكون ارتباط العين بمدربه الكرواتي مستمراً حتى صيف 2021.

وفضّل الجزيرة أن يُحافظ على المدرسة الهولندية، التي ستتواصل للموسم الثالث على التوالي من خلال المدرب، يورنن ستريبل، الذي حلّ بديلاً لمواطنه داميان هيرتوغ.

وبعد نجاح تجربة المدرب الهولندي، هينك تين كات، مع الوحدة ورفضه تمديد عقده، فضلت إدارة الوحدة أن تحافظ على تلك المدرسة في الموسم الجديد، من خلال التعاقد مع مواطنه موريس شتاين.

وسيعود الثعلب الألماني، وينفريد شايفر، من جديد للدوري الإماراتي بعدما أعلن بني ياس التعاقد معه بديلاً عن الكرواتي كرونسلاف جوريتش.

في المقابل، فضلت الأندية الصاعدة لدوري الخليج العربي التغيير أملاً في تحقيق نتائج إيجابية وظهورها بين الكبار، فتعاقد حتا مع اليوناني كريستوس كونتيس، خلفاً للمدرب الوطني وليد عبيد، فيما لم يجدد خورفكان عقد المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، وتعاقد مع البرازيلي كاميلي، الذي سبق له تدريب ناديي الإمارات ودبا الفجيرة، ويراهن الفجيرة، على مدرب شاب، هو الجزائري مجيد بوقرة، الذي سبق له أن دافع عن ألوان الذئاب قبل ثلاثة مواسم، خلفاً للمدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر، الذي أنهى مهمته مع الفجيرة.

ويأتي المدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، على رأس المدربين الذين وضعت إدارة ناديهم الثقة فيهم لاستكمال مشواره مع الملك، بعد أن قاد فريقه لتحقيق بطولة الدوري بعد غياب دام 23 عاماً، والأمر نفسه بالنسبة لمدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي قدم موسماً متميزاً مع الفريق، ونجح في الفوز ببطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وطارد الشارقة على لقب الدوري.

فيما حافظ النصر على المدرب البرازيلي، كايو زاناردي، الذي تولى المهمة في الموسم المنتهي بشكل مؤقت، ونجح في تقديم عروض ونتائج قوية مع العميد ليستمر مع الفريق لموسم آخر.

وسيواصل المدرب المصري، أيمن الرمادي، ظهوره الثالث على التوالي في دوري المحترفين، بعد أن مددت إدارة عجمان عقده لموسم آخر، بعد موسم ناجح مع البرتقالي عززه بالحصول على المركز السابع.

وسيستمر ظهور مدرب الوصل الروماني، لورينتي ريجكامب، في قلعة الفهود بعد تجديد عقده قبل لموسمين جديدين، كما جدد اتحاد كلباء عقد مدربه الإيطالي فيفياني لمدة موسم واحد.

دبا الفجيرة أكثر الأندية تبديلاً للمدربين

تصدّر دبا الفجيرة الأندية التي استبدلت المدربين في الموسم الماضي، إذ مرّ على قيادته الفنية ثلاثة مدربين، حيث قاده في بداية الموسم، البرازيلي باولو كاميلي، وتمت إقالته والتعاقد مع السوري محمد قويض، الذي أقيل هو الآخر، وتمت الاستعانة بالمدرب محمد الخديم.

كما أقال النصر مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش، وحلّ البرازيلي كايو زاناردي مكانه مؤقتاً، قبل التعاقد مع الإسباني بينات سان خوسيه، ثم عاد البرازيلي كايو زاناردي مجدداً لنهاية الموسم.

المدربون الباقون

الشارقة: عبدالعزيز العنبري - الإمارات.

شباب الأهلي: أروابارينا - الأرجنتين.

الوصل: لورينتي ريجكامب - رومانيا.

عجمان: أيمن الرمادي - مصر.

الظفرة: رازوفيتش - صربيا.

النصر: كايو زاناردي - البرازيل.

كلباء: فيفياني - إيطاليا.

المدربون الجدد

العين: إيفان ليكو - كرواتيا.

الوحدة: موريس شتاين - هولندا.

الجزيرة: يورغن ستريبل - هولندا.

بني ياس: وينفريد شايفر - ألمانيا.

الفجيرة: مجيد بوقرة - الجزائر.

حتا: كريستوس كونتيس - اليونان.

خورفكان: كاميلي - البرازيل.

المدربون الراحلون

العين: الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

الوحدة: الهولندي هينك تين كات.

الجزيرة: الهولندي داميان هيرتوج.

بني ياس: الكرواتي كرونسلاف جوريتش.

خورفكان: العراقي عبدالوهاب عبدالقادر.

حتا: الإماراتي وليد عبيد.

الفجيرة: الإماراتي عبدالله مسفر.