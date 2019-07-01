الاتحاد الدولي يتلقى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة لألعاب القوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون اتحاد ألعاب القوى حول اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة، الذي عُقد في الـ13 من الشهر الماضي، وشهد اعتماد إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة، برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان بالإجماع، واعتماد السابع من أكتوبر تاريخاً لانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

وذكر بيان صادر من اتحاد ألعاب القوى، أمس، أن: «التقرير تضمن توضيح العديد من الأمور التي تم اعتمادها ومناقشتها خلال الجمعية العمومية، ومنها سحب الثقة وإسقاط العضوية عن أمين السر العام لاتحاد (أم الألعاب)، مع تشكيل لجنة للانتخابات، وأخرى للطعون، حيث يمتد عمل اللجنة المؤقتة إلى 90 يوماً إلى حين موعد الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، يستمر لمدة عام، على أن تجرى الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس والأعضاء بشكل كامل».

من جانبه، أكد الأمين العام المكلف تسيير أمور الاتحاد، العميد صالح محمد بن عاشور، أن اللجنة المؤقتة تُطلع الاتحاد الدولي لألعاب القوى على كل خطواتها بصورة مستمرة، والتأكيد على الالتزام باللوائح والقوانين الدولية، والاستناد إلى مواد الميثاق الأولمبي في جميع الإجراءات والخطابات والجوانب الإدارية والقانونية التي تقوم بها اللجنة.