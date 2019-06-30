إغلاق مركز الطب الرياضي في دبي .. لهذا السبب

المصدر: منصور السندي-دبي

كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار حسين، أن الهيئة قررت إغلاق مركز الطب الرياضي في دبي التابع للهيئة بعدما كشف تقرير لفريق عمل مختص شكلته الهيئة أن المركز ظل يعمل طوال الفترة الماضية دون ترخيص كما أن الطبيب المختص في المركز ظل هو الآخر يزاول مهنة الطب دون ترخيص، لافتا الى أن الهيئة قامت بفتح تحقيق داخلي في هذا الشأن وتمت إحالة الطبيب المختص الى المساءلة.

وقال سعيد عبد الغفار في تصريحات صحافية "منذ أن توليت منصبي أمينا عاما للهيئة وضعت لنفسي برنامجا في متابعة عمل الإدارات المختصة التابعة للهيئة من أجل العمل على تطويرها من ضمنها مركز الطب الرياضي وكوني لست طبيبا فقد استعنت بالجهات الطبية المختصة في الدولة وتم تشكيل فريق عمل مختص للمساعدة في تقييم عمل المركز وقد تلقينا في الأمانة العامة من الجهات الطبية المختصة تقريرا مفصلا وصادما فيما يتعلق بعمل المركز لذلك تم إغلاقه وتم أيضا استدعاء الطبيب المختص واستجوابه".

وأشار سعيد عبد الغفار الى أنه كان من واجبه توضيح هذه الحقائق عن مركز الطب الرياضي نظرا لكون أنه في حال حدث أي شيء في المركز مخالف للقانون فإنه سيكون أول من تتم مساءلته وإحالته الى التحقيق بصفته أمينا عاما للهيئة وليس الطبيب المختص.

وتابع" من حق الجميع والشارع الرياضي معرفة الحقائق المتعلقة المركز وطبيعة عمله وهذه الخطوة التي اتخذتها الهيئة جاءت تفاديا لحدوث اي شئي مخالف للقانون مستقبلا وسيعود المركز الى العمل مجددا بعدما تتم صيانته وبعد الانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بمزاولة نشاطه بشكل قانوني".

وأضاف عبد الغفار" قمنا باستدعاء العديد من المستشفيات في الدولة وخارجها لمعاينة المركز حتى يعود الى العمل برؤية جديدة بما يتلاءم مع ما وصلت اليه آخر التطورات في هذا المجال خصوصا في ظل وجود أجهزة طبيبة راقية ومتطورة".