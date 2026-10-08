مقتل طبيبة العائلة المالكة البريطانية على يد زوجها

لقيت طبيبة تعمل في قصر العائلة المالكة البريطانية مصرعها داخل منزلها، فيما يواجه زوجها اتهامًا بقتلها.

وشهدت بلدة ديرسينغهام البريطانية واقعة مأساوية، بعدما مثل مارك كين، البالغ من العمر 45 عامًا، أمام محكمة نوريتش الجزئية، بتهمة قتل زوجته الطبيبة هانا كين، 45 عامًا، التي تعمل طبيبة خاصة لأفراد من العائلة المالكة البريطانية، ومن بينهم الملكة كاميلا.

وبحسب ما أفادت به هيئة الادعاء العام، وقعت الحادثة خلال الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي 4 أكتوبر 2026، بينما كانت الدكتورة هانا تستضيف حفل مبيت لأطفال داخل منزلها القريب من ضيعة ساندرينغهام الملكية.

وتلقت خدمات الإسعاف والشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على الطبيبة فاقدة للوعي ولا تتنفس داخل إحدى غرف النوم الموجودة في الطابق العلوي من المنزل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت نتائج التشريح المبدئي للجثة تعرض هانا لإصابة قوية في جانب الرأس، إلى جانب وجود علامات ضغط على الرقبة، بما يشير إلى تعرضها للخنق حتى الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود أطفال داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، في حين أفاد الزوج في بداية التحقيقات بأنه تعرض هو الآخر لضربة سكين، زاعمًا أن الواقعة حدثت خلال محاولة سرقة.

وتعمل الدكتورة هانا، المعروفة مهنيًا باسم الدكتورة هانا تيري، طبيبة ممارسة في مركز "غريمستون" الطبي، إلى جانب عملها في مجال الطب التجميلي.

وعقب وفاة الطبيبة، أعلن مركز "غريمستون" الطبي إغلاقه بصورة مؤقتة، موضحًا أن القرار جاء بسبب "ظروف قاسية ومؤلمة للغاية تؤثر على فريق العمل".

كما تم إبلاغ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بوفاة الطبيبة، التي كانت تقدم خدماتها الطبية بصورة خاصة لأفراد من العائلة المالكة البريطانية.

وقرر القاضي إحالة القضية إلى محكمة كينغز لين للتاج، مع استمرار احتجاز مارك كين على ذمة القضية، ومنع الإفراج عنه بكفالة.

وسادت حالة من الذهول بين جيران الطبيبة الراحلة ومرضاها، الذين تحدثوا عنها بوصفها شخصية تتمتع بقدر كبير من الإنسانية والمهنية، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاتها والاتهامات الموجهة إلى زوجها.