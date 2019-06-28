كأس السوبر تدشن موسم يد الرجال والدوري سبتمبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أجرى اتحاد اليد، أول من أمس، قرعة الموسم الجديد 2019-2020، الذي يدشن بكأس السوبر في السادس من سبتمبر المقبل، ثم تنطلق في العاشر من الشهر ذاته بطولة الدوري العام.

جاء ذلك خلال حفل القرعة الذي أقيم بمقر الاتحاد في دبي، وحضره الأمين العام، نبيل عاشور، ورئيس لجنة المسابقات، داود مليح، وعضو مجلس الإدارة، ناصر الحمادي، والسكرتير الفني، ياسر لبيب، بجانب حضور ممثلي ثمانية من الأندية الـ11. وسيكون لقاء السوبر بين شباب الأهلي والشارقة، في حين يلعب بطل الدوري الشارقة في الجولة الأولى مع فريق الوحدة، والجزيرة مع الوصل، وشباب الأهلي مع كلباء، والظفرة مع بني ياس، والعين ضد مليحة، وسيكون النصر في راحة إجبارية وفقاً لنظام البطولة.

وأسفرت قرعة كأس نائب رئيس الدولة، التي ستقتصر المشاركة فيها على المواطنين، عن وضع شباب الأهلي والنصر والجزيرة والظفرة وبني ياس ومليحة في المجموعة الأولى، في حين تضم الثانية فرق الشارقة والوصل والعين والوحدة وكلباء، على أن تقام هذه البطولة في فترتَي توقف الدوري في شهري ديسمبر ويناير.

وكشف في جانب آخر نبيل عاشور عن تعذر إقامة كأس الإمارات في الموسم الجديد، جراء ازدحام جدول البطولات، وقال في تصريحات صحافية: «مشاركة الشارقة في بطولة آسيا في نوفمبر، واحتمال مشاركة شباب الأهلي أيضاً، سيؤديان حتماً إلى توقف الدوري، وهو ما دفعنا لعدم إقامة كأس الإمارات».