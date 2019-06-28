«بوباي» المجري يخطّط لجر طائرتين بـ «أسنانه» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد دبي لحدثين مهمين، خلال الأشهر المقبلة، في ما يتعلق بتحطيم أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس القياسية العالمية، بعد أن أعلن البطل المجري زولت سينكا، الملقب بـ«بوباي» عزمه جر طائرتين، إحداهما «بوينغ 777» والأخرى «إيرباص إيه 380»، وذلك بأسنانه فقط دون أي مساعدة.

وجاء ذلك خلال زيارة زولت سينكا (38 عاماً) لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث كشف عن استعداداته للحدث المهم، وقال في تصريحات صحافية: «أخطط لتحطيم أرقام قياسية عدة هنا في دبي، وضمها لموسوعة غينيس العالمية، حيث سأقوم في البداية بسحب طائرة (بوينغ 777) بأسناني خلال الأشهر المقبلة، كما أخطط إلى سحب طائرة (إيرباص إيه 380) خلال فعاليات (دبي إكسبو 2020)، وبعد ذلك سأعمل على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية من خلال سحب ست إلى ثماني سيارات، كما سأحاول سحب الحافلات الضخمة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأخطط أيضاً لتقديم عرض جديد على مهبط الطائرات الخاص ببرج العرب».

وكان سينكا، المقيم في دبي منذ عام 2016، قد حطم أكثر من 35 رقماً قياسياً في القوة البدنية وبناء الأجسام خلال السنوات الـ10 الماضية، حيث سحب بأسنانه طائرة «إيرباص إيه 320» التي تزن 50 طناً لمسافة 39.2 متراً خلال 52 ثانية، وطائرة «إيرباص إيه 300» التي تزن 90 طناً لمسافة 26 متراً في مطار بودابست، كما قام أيضاً بسحب قطار يزن 80 طناً. وأضاف سينكا: «ما أفعله يختلف عن رياضة (سترونغ مان)، فلست بضخامة لاعبيها، حيث إن وزني يصل إلى 100 كلغ، وطولي 172 سم فقط، بينما على سبيل المثال يصل وزن هافثور بجورنسون، بطل العالم في هذه الرياضة، إلى 200 كلغ وطوله 206 سم، لكن عندما يأتي الحديث عن سحب الأثقال بالأسنان فهذا هو العمل الخارق الذي أقوم به».

يذكر أن سينكا كان يلعب كرة القدم، ولديه الحزام الأسود في رياضتَي التايكواندو والجودو، قبل أن يصبح بطلاً في رياضة رفع الأثقال عام 2004، حيث رفع 325 كلغ، و405 و475 في فئات عدة برفع الأثقال، وفي عام 2010 تحول إلى رياضة سحب الاثقال، حيث سحب شاحنتَي إطفاء حرائق، وبعدها بدأ في سحب السيارات والقطارات بأسنانه شهرياً حتى ظهرت نجوميته بعد أن سحب طائرة تزن 50 طناً بأسنانه عام 2013، وقرر البطل المجري الانتقال للعيش في دبي بعدما أسره جمال المدينة، وأعجبه الاهتمام الكبير بالرياضة فيها.

وكانت دبي قد استضافت، العام الماضي، أقوى رجال في العالم، الذين جاؤوا للتنافس على لقب بطولة «ألتيميت سترونغ مان» الحدث الأكبر، والأغلى من نوعه في العالم، الذي أقيم في محمية المرموم، وتوج مجلس دبي الرياضي خلالها النجم العالمي، الآيسلندي هافثور بجورنسون، اللاعب والممثل الشهير وأحد نجوم مسلسل «صراع العروش» «جيم أوف ثرونز» بلقب أقوى رجل في العالم.

كما أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمة أقوى رجل في العالم، في مارس الماضي، عن استضافة دبي لـ«مركز أقوى رجل في العالم»، لإعداد وتأهيل الأبطال في دبي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن برامج تدريبية مبتكرة ومكثفة، لرفع مستوى الرياضيين، وتطوير إمكاناتهم الرياضية ولياقتهم البدنية، وقوة تحملهم، لتحويلهم إلى أبطال عالميين في هذا النوع من الرياضة.

- سينكا سيسحب بأسنانه «بوينغ 777»

في الأشهر المقبلة، إلى جانب طائرة «إيرباص

إيه 380» خلال فعاليات «دبي إكسبو 2020».

قوة سينكا في أسنانه التي حطم بها أرقاماً

قياسية عديدة، حيث يبلغ وزنه 100 كلغ،

وطوله 172 سم فقط.