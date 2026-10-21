دبي لصناعات الطيران تعلن استكمال تسليم طائرات بوينغ 737 ماكس لـ"يونايتد إيرلاينز"

أعلنت دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، اليوم، استكمال تسليم الطائرة العاشرة والأخيرة من طراز بوينغ 9-737 إلى شركة يونايتد إيرلاينز"، وذلك بموجب اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبرمت في وقت سابق من عام 2026.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد طائرات بوينغ 737 وطائرات إيرباص A320 المؤجرة من "دبي لصناعات الطيران" إلى شركة "يونايتد إيرلاينز" إلى 26 طائرة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسرنا أن تجدد يونايتد إيرلاينز ثقتها بدبي لصناعات الطيران، عقب النجاح الذي حققته شراكتنا العام الماضي. وقد تم إنجاز هذه الصفقة بكفاءة وسرعة ملفتتين، إذ لم تستغرق سوى ثلاثة أشهر من توقيع الوثائق وحتى استكمالها، بما يعكس المرونة العالية والخبرة التي يتمتع بها فريقا دبي لصناعات الطيران ويونايتد إيرلاينز، وقدرتهما على إنجاز الصفقات بكفاءة وفي وقت قياسي. ونتطلع إلى مواصلة دعم يونايتد إيرلاينز وتعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية المهمة. ومن خلال صفقات من هذا النوع، نواصل تنمية محفظتنا من الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بما يتيح لنا مواكبة احتياجات عملائنا ودعم خطط يونايتد إيرلاينز للنمو وتوسيع أسطولها".

وقد تم تنفيذ أحدث صفقات البيع وإعادة التأجير، والتي شملت 10 طائرات من طراز 737-9، بالشراكة مع EQUAR و MUSTANG وعلى أن تتولى دي ايه إي كابيتال توفير تجربة متكاملة لشركة الطيران بصفتها الجهة المقدمة لخدمات إدارة الأصول.

وتعد طائرة 9-737 إحدى طائرات عائلة بوينغ 737 ماكس، وهي مصممة لتوفير كفاءة تشغيلية أعلى، مع أداء بيئي محسّن، ومستويات أكبر من راحة الركاب في سوق الطائرات ذات الممر الواحد.