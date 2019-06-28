محمد عبدالرحمن: أريد إنهاء مسيرتي في العين ولم أفكر أبداً في الرحيل

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، الدولي محمد عبدالرحمن (عجب) إنه يريد إنهاء مسيرته مع العين، مشدداً على أنه لم يفكر على الإطلاق في الرحيل عن الفريق، على الرغم من العروض التي تلقاها. وكان «عجب» قد جدد عقده مع «الزعيم» حتى عام 2023، ليلتحق بمجموعة من اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم خلال الأسابيع الماضية.

وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات صحافية إنه يؤكد لكل من حاول أن يشكك في بقائه ضمن صفوف الفريق، إنه لم يفكر لحظة في مغادرة بيته الأول، ولم يفكر في أي عرض تلقاه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه ابن نادي العين النادي الذي منحه الكثير، ويتطلع لرد التقدير له.

وعن الإصابة التي تعرض لها أخيراً، قال: الحمد لله أكملت برنامج التأهيل أخيراً، وبلغت حالياً درجة الجاهزية المطلوبة لدخول جميع التحديات والدفاع عن شعار الزعيم في الموسم الكروي الجديد.

وحول سبب التأخير في الإعلان عن تجديد تعاقده مع العين، قال: الحقيقة الأمور كانت محسومة، وقد أبلغت الإدارة برغبتي الحقيقية في تجديد عقدي قبل دخول فترة الستة أشهر، وربما كانت هناك ظروف خاصة لا علاقة لها بأي خلافات بيني والنادي، على تمديد تعاقدي مع العين.

وقال محمد عبدالرحمن إن الموسم الماضي بالنسبة للعين بات في طي النسيان، وكل التركيز على الظهور بصورة جديدة وقوية في الموسم الجديد، وأضاف: الموسم المنتهي أصبح في حكم الماضي، ورغم الوصول لوصافة نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، إلا أن طموح العين وجماهيره أكبر، ولا يرضيهم سوى المركز الأول، ونتطلع إلى التعويض في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي أخيراً لتعزيز صفوف الفريق.

وأضاف: العين مطالب في كل موسم بتحقيق البطولات، وجمهور العين لا يرضى إلا بالإنجازات واعتلاء منصات التتويج في جميع المسابقات التي يشارك فيها النادي، الأمر الذي يمنحنا الدافع المهم لإرضائه، وتعزيز رصيد إنجازات هذا الصرح الرياضي الكبير.

يذكر أن نادي العين أظهر نشاطاً كبيراً في الميركاتو الصيفي الراهن، بعد أن تعاقد مع نجم الوصل البرازيلي كايو كانيدو، إلى جانب الجزائري عبدالرحمن مزيان، وكذلك نجم وقناص نهضة بركان المغربي، التوغولي لابا كودجو، إلى جانب لاعب الجزيرة محمد جمال، وكذلك لاعب عجمان محمد هلال.

في المقابل، حافظ العين على عدد من نجومه، بعد أن قام بتجديد عقودهم، وهم محمد أحمد، وبندر الأحبابي، وكذلك الحارس المتألق خالد عيسى، والمدافع الياباني المتميز شيوتاني، وأيضاً أحمد برمان.

محمد عبدالرحمن

نفى أن يكون تجديد

عقده تأخر في

الفترة السابقة

بسبب خلافات بينه

وبين إدارة النادي.