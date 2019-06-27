«بوباي» يجر طائرتين بـ«أسنانه» في دبي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

تستعد دبي لحدثين مهمين خلال الأشهر المقبلة في ما يتعلق بتحطيم أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس القياسية العالمية، بعد أن أعلن البطل المجري زولت سينكا الملقب بـ (بوباي) عزمه سحب طائرتان، أحدهما بوينغ 777 والأخرى إيرباص 380 وذلك بأسنانه فقط دون أي مساعدة.

وجاء ذلك خلال زيارة زولت سينكا (38 عاما) لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث كشف عن استعداداته للحدث المهم، وقال سينكا في تصريحات صحافية: «أخطط إلى تحطيم عدة أرقام قياسية هنا في دبي وضمها لموسوعة غينيس العالمية، حيث سأقوم في البداية بسحب طائرة البوينغ 777 بأسناني خلال الأشهر المقبلة، كما أخطط إلى سحب طائرة الإيرباص ايه 380 خلال فعاليات (دبي إكسبو 2020)، وبعد ذلك سأعمل على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية من خلال سحب من 6 إلى 8 سيارات، كما سأحاول سحب الحافلات الضخمة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأخطط أيضًا إلى تقديم عرض جديد على مهبط الطائرات الخاص ببرج العرب».

وكان سينكا المقيم في دبي منذ عام 2016، قد حطم أكثر من 35 رقما قياسيا في رياضة القوة وبناء الأجسام خلال العشر سنوات الماضية، حيث سحب بأسنانه طائرة إيرباص ايه 320 التي تزن 50 طن لمسافة 39.2 مترا خلال 52 ثانية، وطائرة إيرباص ايه 300 التي تزن 90 طن لمسافة 26 متر في مطار بودابست، كما قام أيضًا بسحب قطار يزن 80 طن.

وأضاف سينكا:«ما أفعله يختلف عن رياضة (سترونغ مان) فأنا لست بضخامة لاعبيهم، حيث أن وزني يصل إلى 100 كلغ، وطولي 172 سم فقط، بينما على سبيل المثال يصل وزن هافثور بجورنسون بطل العالم في هذه الرياضة إلى 200 كلغ وطوله 206 سم، لكن عندما يأتي الحديث عن سحب الأثقال بالأسنان فهذا هو العمل الخارق الذي أقوم به».

يذكر أن سينكا كان يلعب كرة القدم ولديه الحزام الأسود في رياضتي التايكوندو والجودو، قبل أن يصبح بطلًا في رياضة رفع الأثقال عام 2004، حيث رفع 325 كلغ، و405 و475 في عدة فئات برفع الأثقال، وفي عام 2010 تحول إلى رياضة سحب الاثقال، حيث سحب شاحنتي إطفاء حرائق، وبعدها بدأ في سحب السيارات والقطارات بأسنانه شهريًا حتى ظهرت نجوميته بعد أن سحب طائرة تزن 50 طن بأسنانه عام 2013، وقرر البطل المجري الانتقال للعيش في دبي بعدما أسره جمال المدينة، وأعجبه الاهتمام الكبير بالرياضة فيها.

وكانت دبي قد استضافت العام الماضي أقوى رجال في العالم الذين جاؤوا للتنافس على لقب بطولة «ألتيميت سترونغ مان» الحدث الأكبر، والأغلى من نوعه في العالم، الذي أقيم في محمية المرموم وتوج مجلس دبي الرياضي خلالها النجم العالمي الآيسلندي هافثور بجورنسون اللاعب والممثل الشهير وأحد نجوم مسلسل صراع العروض «جيم أوف ثرونز» بلقب أقوى رجل في العالم.

كما أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمة أقوى رجل في العالم في شهر مارس الماضي، عن استضافة دبي لـ«مركز أقوى رجل في العالم»، لإعداد وتأهيل الأبطال في دبي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن برامج تدريبية مبتكرة ومكثفة، لرفع مستوى الرياضيين، وتطوير إمكاناتهم الرياضية ولياقتهم البدنية، وقوة تحملهم، لتحويلهم إلى أبطال عالميين في هذا النوع من الرياضة.