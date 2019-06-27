صحيفة فرنسية: شباب الأهلي يعرض 50 مليون درهم لضم سمير نصري

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن نادي شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب الفرنسي، سمير نصري، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة «فووت ميركاتو» الفرنسية، إن نادي شباب الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم نصري خلال فترة الانتقالات الحالية، مقابل حصول الدولي الفرنسي السابق على أربعة ملايين يورو بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليون يورو (50 مليون درهم).

وأضافت: «سمير نصري بات لاعباً حراً، إذ ينتهي عقده مع وست هام الإنجليزي في 30 الجاري، ورغم تلقيه أكثر من عرض، إلا أنه يميل إلى خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط».

وتابعت: «نادي أوليمبياكوس اليوناني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع نصري، مقابل الحصول على الراتب نفسه الذي يحصل عليه العاجي يايا توريه، لكن اللاعب الفرنسي رفض العرض، بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي أكبر، إلى جانب تعرضه إلى ضغوط أقل، وهو ما سيجده بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا».

من جهتها، أكدت صحيفة «فوكس سبورت» الأسترالية أن سمير نصري رفض رسمياً عرضاً من نادي ويسترن سيدني الأسترالي، لضعف المقابل المادي، وأن اللاعب يسعى إلى الحصول على عقد كبير، عقب نهاية عقده مع وست هام الإنجليزي.

وكان نصري قد ظل دون نادٍ في بداية الموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى وست هام في فترة الانتقالات الشتوية، إذ لعب مع النادي الإنجليزي خمس مباريات فقط، صنع خلالها هدفين، وهو ما أسهم في عدم رغبة «الهامرز» في تجديد عقد اللاعب الفرنسي.

ويضم شباب الأهلي حالياً في صفوفه لاعباً أجنبياً واحداً، هو المولدوفي لوفانور هنريكي، بعدما قررت شركة الكرة عدم تجديد استعارة الأرجنتيني، إيمليانو فيكيو، كما خرج كل من الأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي، من حسابات الجهاز الفني لـ«فرسان دبي»، إذ طلب المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، التعاقد مع مواطنه، لوكاس مينوسي، من نادي تايغر الأرجنتيني، لكن الأخير يرغب في الحصول على مقابل مادي أكبر نظير الموافقة على رحيل اللاعب إلى شباب الأهلي.

سمير نصري رفض عرضاً

من ويسترن سيدني

الأسترالي لضعف

المقابل المادي.