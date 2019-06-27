إطلاق «نصف ماراثون المدينة» للمرة الأولى في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو نصف ماراثون المدينة، الحدث الأول من نوعه في دبي، عن فتح باب التسجيل في السباق الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، شريك المقر الرسمي للحدث.

ويتزامن هذا الحدث الجديد، المقرر إقامته 25 أكتوبر المقبل، مع الفعاليات السنوية لتحدي دبي للياقة على مدى 30 يوماً، ويتيح الفرصة للعدّائين لخوض غمار هذه التجربة الفريدة على مسار عصري وسط مدينة دبي النابض بالنشاط والحيوية، وفي ظل واحد من أشهر الأحياء المالية وأكثرها تصويراً في العالم.

ينطلق السباق، الذي يجري على مضمار بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أمام «مبنى البوابة»، ويلتف حول مركز دبي المالي العالمي، ويتوقع المنظمون أن يستقطب الحدث الآلاف من العدّائين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي خالد علي العور: «تضم منطقة مركز دبي المالي العالمي عدداً من أبرز معالم دبي الشهيرة، وإقامة سباق نصف الماراثون في أحضان هذا المكان الراقي والعصري سيثير اهتمام عشاق رياضة الجري المتنامية أعدادهم في الدولة، بمن فيهم المحترفون وهواة اللياقة البدنية، وسبق أن شاهدنا الآلاف منهم يشاركون في أحداث مشابهة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات، وبالتأكيد سيكونون سعداء لخوض هذه التجربة الجديدة واختبار إمكاناتهم».

وأضاف العور: «نحرص في مجلس دبي الرياضي على تشجيع ودعم مثل هذه الأحداث الجديدة، لأنها تجمع مختلف شرائح المجتمع، وتنشر الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها، وتحث الرجال والسيدات والأطفال على تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية».

يتزامن الحدث مع

الفعاليات السنوية

لتحدي دبي للياقة

على مدى 30 يوماً.