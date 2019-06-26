5 ملفات مستعجلة على طاولة إدارة شركة كرة القدم في العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

تتجه أنظار العيناوية في الفترة الحالية إلى شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، لصعوبة الملفات التي تنتظرها، وتتطلب منها العمل باجتهاد في فترة وجيزة، لإصلاح الحال وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعودة الفريق لمنصات التتويج مجدداً، بعد الموسم السابق الذي خرج منه الزعيم خالي الوفاض، وودع دوري أبطال آسيا مبكراً، ومن المنتظر أن تعقد الشركة الجديدة اجتماعها الأول في الساعات المقبلة لوضع استراتيجيتها ورؤيتها للمرة المقبلة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز التحديات التي تنتظر الشركة الجديدة لتنفيذها في الفترة المقبلة:

حسم ملف «عموري»

يظل حسم مصير عودة قائد الفريق، عمر عبدالرحمن «عموري»، أحد أبرز الملفات المستعجلة التي تنتظر الإدارة في الفترة الحالية، والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في بناء الثقة مع الجماهير، وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الهلال السعودي منتصف أغسطس المقبل، وتسعى الإدارة الهلالية إلى التجديد له، بينما يشترط «عموري» دفع مستحقاته المالية المتأخرة من أجل العودة لصفوف العين.

إعادة ثقة الجماهير

تسببت الأزمات الإدارية والنتائج السلبية التي ظل يحققها الفريق، في الموسم الماضي، خصوصاً عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، في عزوف الجماهير عن المدرجات، وتراجع الثقة باللاعبين، وهو ما سيتطلب من الإدارة الجديدة إرسال رسائل إيجابية تحمل تطمينات بقدرة الفريق على المنافسة على الألقاب حتى تعود الجماهير الغفيرة للمدرجات وتقدم الدعم المطلوب للاعبين.

الحقائب الإدارية

بعد إعلان مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، ونائبه خالد الظاهري، وعضوية مطر الظاهري، وسالم الجنيبي وماجد العويس، فإن توزيع الحقائب الإدارية للفريق الأول والرديف والأكاديمية، سيكون ملفاً شائكاً، خصوصاً أن مجلس الإدارة لا يضم العضو السابق مشرف الفريق على مدى السنوات الماضية، محمد عبيد حماد، وهو ما يفتح الباب حول إمكانية الاستعانة به مشرفاً للفريق فقط، من دون أن يكون عضواً في المجلس.

التعاقدات المحلية

لايزال الشارع العيناوي يترقب المزيد من التعاقدات لإعادة بناء «الزعيم» من جديد، وكان النادي أكمل ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع التوغولي لابا كودجو، والجزائري عبدالرحمن مزيان، والبرازيلي كايو كانيدو والاحتفاظ بالياباني تسوكاسا شيوتاني، لكن في المقابل لايزال الفريق في حاجة إلى أسماء جديدة على مستوى اللاعبين المواطنين، في وقت لم يحسم حتى الآن مصير صفقة التعاقد مع لاعب عجمان، محمد شاكر.

الاهتمام بالأكاديمية

في الوقت الذي أكلمت الإدارة ملف اللاعبين الأجانب، وتسعى لإبرام صفقات جديدة مع لاعبين مواطنين، يبرز ملف أهمية إعادة الثقة بأكاديمية النادي التي تزخر بعدد كبير من اللاعبين الشباب الذين يشكلون مستقبل «الزعيم»، وسيتوجب على الإدارة الجديدة الإصغاء بشكل أكبر للمسؤولين في الأكاديمية من أجل وضع خطة لبناء الفريق من أبناء النادي، وتخفيف فاتورة التعاقدات باهظة الثمن.

جمال معروف يبدأ التأهيل من الإصابة

بدأ مهاجم فريق العين، جمال معروف برنامجاً تأهيلياً بالتنسيق مع الجهاز الطبي، من أجل العودة للملاعب مجدداً بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن «الزعيم» نهاية الموسم الماضي، ونشر اللاعب مقاطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» وهو يؤدي بعض تدريبات تقوية عضلات القدمين للتعافي من آثار الإصابة.

ويتطلع جمال معروف إلى الوصول لدرجة متقدمة من الجاهزية، قبل تجمع الفريق يوم السادس من يوليو المقبل، لإجراء الفحوص الطبية، وانطلاقة المعسكر الخارجي، في الفترة من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس، ويخوض خلاله العين ست مباريات ضمن التحضيرات للموسم الجديد. العين - الإمارات اليوم