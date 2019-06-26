اعتماد الجدول الزمني لانتخابات ألعاب القوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت لجنة الانتخابات، التي تم انتخابها من قِبَل الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى أخيراً، كل الإجراءات والخطوات المتعلقة بعملها في الإشراف على انتخابات السابع من أكتوبر المقبل. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، أول من أمس، بحضور الأمين العام المكلف بتسيير أمور الاتحاد، العميد صالح بن عاشور، ورئيس اللجنة، محمد العامري، وكذلك محمد كاهور وحسن المرزوقي.

واطلعت اللجنة على آلية عملها خلال المرحلة المقبلة، التي تسبق إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يستمر لمدة عام واحد، بما في ذلك اعتماد الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات، ومناقشة لائحة الانتخابات للاتحادات الرياضية.

وأشارت اللجنة إلى أحقية العضو، الذي سيتم انتخابه خلال الانتخابات التكميلية المقبلة، في خوض انتخابات الاتحاد لدورتين أخريين، مع التأكيد التام على القرار الذي صادقت عليه الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، بعدم أحقية اللجنة المؤقتة المكلفة تسيير أمور الاتحاد في الترشح لعضوية المجلس الجديد.

كما ناقش الحضور كل النواحي الإدارية واللوجستية لضمان خروج اليوم المقرر للانتخابات بالصورة المنشودة.