هيئة الرياضة تفرج عن مبالغ الدعم المالي لاتحاد الكرة.. لهذا السبب

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار أن الهيئة قررت الإفراج عن مبالغ الدعم المالي المخصصة لاتحاد الكرة التي تم تجميدها في فبراير الماضي بعدما تأكدوا من أن الاتحاد تجاوب بشكل إيجابي مع الملاحظات التي كانت قد تقدمت بها الهيئة، مؤكدا أن الاتحاد قام خلال الجمعية العمومية التي عقدت أخيرا بتعديل أوضاعه ولوائحه الخاصة بمنع ازدواجية المناصب الرياضية نظرا لوجود 3 من أعضاء مجلس إدارته يشغلون في ذات الوقت مناصب في أنديتهم ما يؤدي ذلك الى تضارب المصالح، لافتا الى أنهم يشكرون الاتحاد على هذه الخطوة، مشيرا الى أنهم توصلوا الى اتفاق مع اتحاد الكرة بضرورة إكمال الدورة الانتخابية الحالية للاتحاد التي تبقى منها سنة واحدة دون استقالة الأعضاء المعنيين بهذا الامر وأن يتم تنفيذ القرار الخاص بمنع ازدواجية المناصب اعتبارا من الدورة الانتخابية الجديدة.

وقال سعيد عبد الغفار في تصريحات صحافية " اتحاد الكرة تجاوب مع الأمر وقام بتعديل أوضاعه من أجل مصلحة البلد ومصلحة الرياضة ولو كان هناك تعنت من جانبه لما قام بهذه الخطوة وهدفنا جميعا هو الارتقاء بالرياضة الإماراتية".

وأضاف، "القرار الذي اتخذته الهيئة في فترة سابقة بإيقاف الدعم المالي المخصص لاتحاد الكرة يتعلق بتطبيق اللوائح والأنظمة بضرورة البعد عن الشبهات وما قامت به الهيئة ربما ترجم بشكل خطأ أنها ضد اتحاد الكرة وأن اتحاد الكرة ضد الهيئة وهذا الأمر ليس صحيحا ".

وتابع عبد الغفار "كل ما حدث أننا في الهيئة قدمنا ملاحظاتنا لاتحاد الكرة بخصوص مسالة تضارب المصالح ومنع ازدواجية المناصب الرياضية وقد سبق أن قلنا لاتحاد الكرة أنه سيتم إيقاف الدعم المالي المخصص له حتى يقوم بتعديل أوضاعه في هذا الخصوص وربما في البداية لم يتجاوب اتحاد الكرة في هذا الموضوع".

وأوضح " نكن كل احترام للإخوة في اتحاد الكرة بدءا من رئيس الاتحاد حتى آخر عضو في الاتحاد".

وشدد عبد الغفار أن اتحاد الكرة لا يطالب الأعضاء المعنيين بهذا الأمر بالاستقالة من الاتحاد وأنهم لديهم مطلق الحرية في أن يختار المؤسسة التي يعملون فيها.

وأشار سعيد عبد الغفار الى أن الهيئة لايمكن أن تعمل بمنأى عن الاتحادات الرياضية وأن الجميع بحاجة الى بعضهم البعض، لافتا الى أنهم كانوا دائما يناشدون الاتحادات الرياضية بضرورة البعد عن الشبهات .