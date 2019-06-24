المنتخب يتجمّع 12 يوليو استعداداً للسفر إلى النمسا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التحضيرات الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة للأبيض، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في سبتمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، صباح أمس، بمقر الاتحاد في دبي، بحضور عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب، الدكتور حسن سهيل، ومدير المنتخب إسماعيل راشد، والمسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، سالم النقبي، ورئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية، حسان فهد. وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الخارجي للأبيض، الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، من 13 إلى 22 يوليو المقبل، حيث تقرر أن يسبق السفر تجمع داخلي بدبي يوم 12 يوليو لإجراء الفحوص الطبية للاعبين.