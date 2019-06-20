إسماعيل راشد مديرا للمنتخب خلفا لهبيطة

المصدر: منصور السندي-دبي

عين اتحاد كرة القدم لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني السابق إسماعيل راشد مديرا للمنتخب الوطني الأول خلفا للمدير السابق عبيد هبيطة.

وقال اتحاد الكرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إن إسماعيل سيتولى مهمته اعتبارا من المعسكر القادم للمنتخب في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من 13 الى 22 يوليو المقبل استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويمتلك إسماعيل راشد خبرة كبيرة في المجال الإداري من خلال عمله مديرا لفريق الوصل موسم 2007 ومديرا للمنتخب الوطني للفترة من 2008 الى 2011 وتواجد في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية التي شارك بها المنتخب خلال تلك الفترة.

من جانبه تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني وتفانيه في العمل وتعاونه الكبير مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين ووسائل الإعلام.

وكان إتحاد الكرة عين أخيرا الهولندي بيرت فان مارفيك مدربا للمنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني..