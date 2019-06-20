حسين الشحات لجمهور العين: شكراً لدعمكم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

بعث لاعب فريق العين السابق والأهلي المصري حالياً، حسين الشحات، رسالة شكر لجماهير فريق العين لدعمها له عقب قرار مدرب المنتخب المصري، المكسيكي خافيير آغيري عدم استدعائه لقائمة المنتخب «الفراعنة» التي ستشارك في نهائيات أمم إفريقيا الحالية التي ستنطلق غداً في مصر.

وقال الشحات عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «جمهور الزعيم، لا أجد كلاماً أقوله لكم، أنتم ناس محترمة جداً، ربنا يديم المحبة بينا دائماً، شكراً لدعمكم لي دائماً، جمهور الزعيم العالمي».

وكانت جماهير فريق العين أطلقت «هاشتاق» في موقع تويتر تحت اسم «الشحات منا وفينا» لدعم اللاعب بسبب عدم استدعائه لقائمة المنتخب المصري، ولعب المصري حسين الشحات مع فريق العين لمدة سنة كاملة حقق خلالها مع الفريق ثنائية الدوري والكأس بجانب وصافة كأس العالم للأندية.