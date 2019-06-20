لجنة المنتخبات تعتمد معسكري «الأول» و«الأولمبي» في النمسا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد أمين عام اتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم اطلعت خلال اجتماعها أمس، برئاسة نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة عبدالله الجنيبي، على ملفي إعداد المنتخبين الأول والأولمبي والوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكري المنتخبين في مدينة سالزبورغ النمساوية بالفترة من 13 الى 22 يوليو، في إطار التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية: «اللجنة اعتمدت مكان المعسكر الخارجي للمنتخبين الأول والأولمبي بقيادة الهولندي مارفيك وسكورزا على التوالي، إذ تسبق المعسكرين فحوص طبية للاعبي المنتخبين الأول والأولمبي بإشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة». وأضاف «هناك مكان مخصص للمنتخب الأول وآخر للمنتخب الأولمبي والبرامج الخاصة بالمنتخبين واضحة».

وأشار بن هزام إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب مارفيك، سيقوم بتحديد المنتخبات التي سيواجهها الأبيض ودياً خلال المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد في أغسطس المقبل، بعد إجراء قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وأوضح «اللجنة اعتمدت التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد ميشيل سابلون حول عمل مراكز التطوير ومنتخبات المراحل السنية، إذ شرح ميشيل عمل منهاج المدربين بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على مدار الموسم، كما اعتمدت اللجنة معسكرات منتخبي مواليد 2001 و2004 خلال أغسطس المقبل في صربيا استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا».