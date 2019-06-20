مواعيد جديدة لتنس «مبادلة» في النسخة المقبلة بمشاركة 8 نجوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس مواعيد جديدة في دورتها الـ12 التي تُقام في شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، حيث ستُجرى المنافسات على مدى ثلاثة أيام في الفترة بين 19 و21 من ديسمبر، أي أقل من أسبوع من المواعيد السابقة.

وجاء هذا القرار من المنظمين لإتاحة الفرصة للنجوم والجماهير للمشاركة في البطولة، ومن ثم الاستمتاع بإجازة نهاية السنة.

ويشارك في البطولة المقبلة ثمانية من نخبة اللاعبين العالميين، منهم ستة في فئة الرجال، ولاعبتان ضمن فئة السيدات.

ومن المتوقع أن يسهم الموعد الجديد للبطولة في اجتذاب أكبر عدد من جمهور وعشاق التنس والعائلات والأصدقاء في الإمارات وخارجها؛ حيث سيتاح لهم حضور منافسات البطولة بالتزامن مع بدء موسم الأعياد، ومتابعة أبرز نجوم ملاعب الكرة الصفراء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاش للترفيه» المنظمة، جون ليكريش في تصريحات صحافية: «لطالما حظيت البطولة باهتمامٍ واسعٍ في أوساط جمهور وعشاق التنس في المنطقة، خصوصاً أنها تُفسح المجال أمامهم لمتابعة الأداء الحماسي والمشوق لنجومهم المفضلين. وكلّنا ثقة بأن موعدها الجديد سيسهم في إثراء الأجواء المميزة لعشاق التنس وتزويدهم بتجارب ملهمة، بالإضافة إلى ترسيخ سمعة أبوظبي وجهة عالمية مثالية للاستمتاع بأجواء موسم الأعياد وعطلة الشتاء».

من جهته، قال رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) راشد الهرمودي: «نحرص على رعاية هذه البطولة العالمية لإدراكنا لأهميتها الكبيرة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الرئيسة في إمارة أبوظبي. ولعلَّ حضور هذه الكوكبة من نجوم رياضة التنس العالميين إلى العاصمة الإماراتية، يمثل حدثاً فريداً لعشاق هذه الرياضة. وهي كذلك فرصة لنا للتعاون مع شركائنا في المجتمع بهدف التشجيع على اتباع نمط حياة صحي ونشط من خلال ممارسة رياضة التنس. ولا شك أن استضافة مدينة زايد الرياضية لهذه البطولة تسهم في ترسيخ موقع أبوظبي وجهة عالمية لأهم البطولات والفعاليات الرياضية على مستوى العالم».

يذكر أن بطولة مبادلة توفر إلى جانب متابعة مباريات نخبة اللاعبين العالميين، كذلك أنشطة متنوعة للجمهور، من ذلك تعلم أساسيات مهارات رياضة التنس، والانضمام إلى حلقات الأسئلة والأجوبة بحضور اللاعبين والمشاركة في مسابقات وأنشطة تفاعلية، وفعاليات جماهيرية متنوّعة للكبار والصغار.

النسخة الـ12 من البطولة تُقام في الفترة بين 19 و21 ديسمبر المقبل، أقل بأسبوع من النسخ السابقة.