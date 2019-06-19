هيئة الرياضة توافق على دعم مالي إضافي لإعداد المنتخبات الوطنية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماعه الخامس للعام 2019 الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الهيئة في دبي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي وبحضور كل أعضاء مجلس الإدارة على فصل اتحاد الإمارات للقوس والسهم عن اتحاد الإمارات للرماية وتشكيل مجلس إدارة لاتحاد الإمارات للقوس والسهم ومجلس إدارة آخر خاص باتحاد الإمارات للرماية، وذلك وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في شأن الاتحادين، كما اعتمد المجلس اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية، بالإضافة إلى موافقته على الدعم المالي الإضافي للمشاركة في إعداد المنتخبات الوطنية، وفق البرامج الصادرة عن الاتحادات الرياضية في الدولة.

وتمت الموافقة المبدئية على صياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية تمهيداً لتعميمه على كافة الجهات الرياضية في الدولة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي "اطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بشأن صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية وموعد انطلاق الفحوصات الطبية والاختبارات المخبرية والميدانية للموهوبين الرياضيين الذين تم استهدافهم من طرف البرنامج المقرر اقامتها صباح السبت المقبل".

و أعتمد المجلس النتائج النهائية للمنصة الرياضية الرقمية "مرصد" التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المرحلة القادمة.