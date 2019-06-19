«طواف الإمارات» يحظى بـ 2777 ساعة بث تلفزيوني في 200 دولة

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدرّاجات الهوائية التقرير الختامي للنسخة الأولى من الطواف الوحيد من الفئة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 24 فبراير إلى الثاني من مارس 2019، بمشاركة 18 فريقاً عالمياً، وتضمن سبع مراحل بمسافة 1073 كيلومتراً في جميع إمارات الدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا للطواف، الذي عقد في مجلس دبي الرياضي، برئاسة أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، عارف العواني.

وقال بيان صحافي صادر من اللجنة المنظمة، أمس: «وجهت اللجنة العليا المنظمة للطواف أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على رعايتها الكريمة للرياضة عموماً، وتوجيهاتها بإطلاق الطواف العالمي، الذي يحمل اسم دولة الإمارات، وتوفير كل الدعم له، حيث حقق الطواف رؤية القيادة الجديدة، وتفضل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمتابعة مرور موكب الطواف في منطقة محمية المرموم، وتحية المشاركين فيه، الأمر الذي أكد مكانة الرياضة في الدولة ودعم القيادة الرشيدة لها، كما أسعد جميع المشاركين فيه الذين تقدمهم نخبة من أبطال العالم والأولمبياد ونجوم السباقات العالمية: ايليلا فيفياني، اليخاندور فالفيردي، توم دومولين، روهان دنيس، وفيتشينزو نيبالي».

وتضمن التقرير الختامي أرقاماً عن حضور آلاف الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات، من بينهم طلبة من مدارس الدولة لمتابعة المنافسات وتشجيع المشاركين في قرية الطواف وفي أماكن مرور الدرّاجين، كما كشف عن أرقام ساعات البث المباشر للمشاهدين الذين تابعوا بث منافسات الطواف عبر شاشات التلفزيون في 200 دولة، حيث بلغ زمن البث أكثر من 54 ساعة بث مباشر عبر قناة «يوروسبورت» لمشاهديها في قارة أوروبا، وأكثر من 38 ساعة بث لمشاهدي القناة في قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا، إضافة إلى وصول البث إلى جميع القارات، وكذلك التقارير التلفزيونية في نشرات الأخبار على القنوات العامة، ليصل عدد ساعات البث التراكمية لجميع الدول الى أكثر من 2777 ساعة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الختامي للنسخة الأولى من الطواف جميع الملاحظات التنظيمية والمقترحات من مختلف الجهات، وأكدت على أهمية الاستفادة من النجاح الذي تحقق للنسخة الأولى وتعزيزه مستقبلاً، بما يسهم في تحقيق أهداف تنظيم الطواف الرياضية والسياحية والترويجية.

تعاون المجالس الرياضية

ثمّنت اللجنة العليا المنظمة تعاون المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، في تنظيم الطواف، ومرور الدرّاجين في مختلف مناطق الدولة من مدن وصحارى ومناطق جبلية، ما شكل تحدياً لقدرات الدرّاجين، وحثهم على تقديم أفضل أداء للفوز بمراحله السبع والترتيب النهائي، كما نقل للمشاهدين في العالم صوراً رائعة عن جمال دولة الإمارات ومنشآتها السياحية والحضارية ومناطقها السكنية والتجارية المميزة وتنوّعها الجغرافي، كما ثمّنت جهود الرعاة والجهات الداعمة، في مقدمتها قيادات الشرطة في العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة، وبقية إمارات الدولة، والجهات المسؤولة عن الطرق والبلديات التي أسهم تكاتفها وتعاونها في نجاح تنظيم الطواف وإظهاره بالشكل الذي يتناسب مع دعم ورعاية القيادة ومكانة الدولة.