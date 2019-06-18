الهاملي يشارك في اجتماع اللجنة البارالمبية الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم رقم 82، التي أقيمت بمدينة روما الإيطالية برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس، وبحضور عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد محمد فاضل الهاملي.

وأشاد الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة البارالمبية الدولية في أعمال المجلس، مؤكداً أن المجلس يعمل على استقرار الأداء المتميز لتطور الحركة البارالمبية، وأكد أن دولة الإمارات دائماً تكون سباقة في طرح المقترحات التي تخدم فئة أصحاب الهمم، وشدد على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 167 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة بشتى أنحاء العالم.