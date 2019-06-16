المدرب العربي يسيطر على موسم التعاقدات في كرة اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت سوق التعاقدات الصيفية إقبالاً من فرق كرة اليد في الدولة، على التعاقد مع مدربين عرب من المدرسة الإفريقية، بعد أن أبرم نادي النصر، أخيراً، تعاقده مع المدرب التونسي المنجي البناي، الذي جاء مكملاً لتعاقد شباب الأهلي مع المدرب التونسي سامي السعيدي، والتي سبقها تعاقد الوافد الجديد نادي مليحة مع المدرب السابق للشارقة المصري وليد عبدالكافي، لينضما في موسم 2019-2020، إلى قائمة المدربين التي تضم أيضاً المدرب الحالي لفريق الشارقة الجزائري سفيان حيواني.

وجاء أول التعاقدات، في الـ10 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن أعلن الوافد الجديد في مسابقات كرة اليد بنادي مليحة، منح الثقة للمصري وليد عبدالكافي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول في الموسم الجديد، في ظل الخبرات التي يتمتع بها عبدالكافي في الدوريات الإماراتية، بعد أن حقق على مدار الأعوام الـ12 الماضية ألقاب 24 بطولة في مختلف المراحل السنية، جاءت جميعها مع ناديه السابق الشارقة، ومن أبرزها لقب دوري الرجال في نسخة 2016، الذي جاء للملك بعد غياب عن اللقب امتد لـ11 عاماً. وشهد الـ11 من الشهر الجاري، تعاقد نادي النصر مع التونسي المنجي البناي، ليحل خلفاً لمواطنه وليد بن عمر، ويعول العميد على خدمات البناي في العودة لمعانقة الألقاب التي احتكرها فريقا شباب الأهلي والشارقة على مدار الموسمين الماضيين، في ظل الخبرات التي يمتلكها المدرب التونسي، والإنجازات التي حققها على الساحة الإفريقية، ومن أبرزها بلوغ نهائي الأندية الإفريقية مع فريق الترجي في نسخة 2012.

وبشعار مواصلة حصد الإنجازات، وضعت إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي في الـ12 من يونيو الجاري، ثقتها بمدرب النجم الرياضي الساحلي التونسي سامي السعيدي، الذي سبق له قبل أشهر قليلة التتويج مع النجم الساحلي بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال التي استضافتها المغرب.

ويدخل المدربون الثلاثة في موسمهم الجديد، بمنافسة مباشرة مع المدرب الحالي للشارقة، الجزائري سفيان حيواني، الذي نجح منذ انضمامه إلى الملك في فبراير الماضي، بقيادة الفريق للعودة إلى لغة الانتصارات وحصد الألقاب، ومن أبرزها إنجاز برونزية الأندية الآسيوية الأبطال في الكويت مارس الماضي، قبل أن يكمل رباعية الموسم الحالي، بحصد لقبي الدوري، وكأس رئيس الدولة، اللذين جاءا بدورهما مكملين لكأسي السوبر والإمارات في افتتاحية الموسم التي ظفر بها الشارقة مع مدربه السابق الجزائري صالح بوشكريو.

• أول التعاقدات كان من نصيب نادي مليحة، الذي تعاقد مع المدرب المصري وليد عبدالكافي.