بوهندي: معسكر النمسا يضع لاعبي «الأولمبي» تحت عين المدرب مارفيك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم، جمال بوهندي، إن «الهدف من معسكر النمسا، الذي يتزامن مع موعد ومكان معسكر المنتخب الأول في يوليو المقبل، يهدف إلى وضع لاعبي الأولمبي تحت عين المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، للتعرف عن قرب إلى مستوى المجموعة المختارة، تحسباً لاستدعاء مجموعة جديدة منهم في المستقبل».

واستدعى مارفيك ستة من لاعبي الأولمبي إلى القائمة التي أعلن عنها في وقت سابق لتشكيلة «الأبيض»، التي ستظهر للمرة الأولى تحت قيادته في معسكر النمسا.

وقال بوهندي، لـ«الامارات اليوم»، إن «الجهاز الفني بقيادة البولندي ماسيج سكورزا، وسع دائرة اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي في معسكر النمسا ليشمل 20 لاعباً، لتعويض غياب العناصر التي تم استدعاؤها للمنتخب الأول، منهم لاعبو فريق الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 في أبطال آسيا 2019 يوم الخامس و12 أغسطس المقبل، بهدف الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين قبل خوض المعسكر، الذي سيقام في أغسطس، والذي سنخوض خلاله مجموعة من المباريات الودية».

وضمّت قائمة الأولمبي التي أعلن عنها سكورزا: خالد البلوشي، سعيد السعدي وفلاح الجنيبي (العين)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، جاسم البلوشي، وسعيد سويدان (النصر)، عبدالله علي، وفارس المرزوقي (الوصل)، خالد البلوشي (بني ياس)، يعقوب آل علي (الإمارات)، ماجد المحرزي وأحمد النقبي (كلباء)، خلفان النوبي، عبدالعزيز الكعبي، أحمد جميل وحارب سهيل (شباب الأهلي)، حمود إبراهيم، عبدالله المازمي وأحمد سرور (الشارقة)، وعلي عيد (دينامو زغرب الكرواتي).

وحول التخوف من احتمالية أن يؤثر استدعاء ستة لاعبين للمنتخب الأول في حضورهم الذهني مستقبلاً مع الأولمبي، قال بوهندي: «هذا الأمر يتوقف على عقلية اللاعب ومدى قدرته على الفصل بين حضوره مع المنتخب الأول أو الأولمبي».

وأضاف: «وجود مجموعة كبيرة من لاعبينا مع المنتخب الأول، يُفترض أنه يمثل دعماً قوياً للاولمبي على صعيد زيادة الخبرات داخل الفريق، ويدعم من حظوظنا في تحقيق الحلم بوجودنا في الأولمبياد».

وزاد: «يجب على كل لاعب في المنتخبات الوطنية كافة أن يُدرك بأن اللعب باسم الإمارات هو شرف كبير، وعليه أن يبذل أقصى ما في وسعه لتشريف الكرة الإماراتية». وأشار مدير المنتخب الأولمبي إلى أن الجهازين الفني والإداري على ثقة بأن وجود نجوم الفريق مع المنتخب الأول لن يُثنيهم عن الهدف الذي وعد اللاعبون بتحقيقه، من خلال حجز بطاقة «أولمبياد طوكيو».

يذكر أن الأولمبي نجح في تصدر مجموعته في التصفيات الأولى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي ضمت إلى جانبه السعودية ولبنان والمالديف.

وينتظر الأولمبي قرعة التصفيات النهائية لقارة آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة إلى «الأولمبياد». ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بصورة نهائية موعد القرعة، التي سيشارك فيها 24 منتخباً بلغوا تلك المرحلة الختامية من التصفيات، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل.

• ينتظر «الأولمبي» قرعة التصفيات النهائية لكأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لـ«الأولمبياد»، حيث ستقام يناير المقبل في ضيافة تايلاند.



• نجح المنتخب الأولمبي في تصدر مجموعته في التصفيات الأولى المؤهلة لـ«طوكيو 2020»، التي ضمّت إلى جانبه السعودية ولبنان والمالديف.