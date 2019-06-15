أحمد مبارك: الشارقة سيعلن عن صفقات مرضية لجمهوره

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو شركة الشارقة لكرة القدم مدير شؤون الاحتراف المتحدث الرسمي، أحمد مبارك الجنيبي، أن الشارقة سيعلن عن صفقات مرضية لجمهوره، دون تسمية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، مشدداً على حرص إدارة النادي على التعاقد مع لاعبين مميزين لدعم صفوف «الملك»، نظراً للاستحقاقات المهمة التي تنتظره خلال الموسم الكروي المقبل، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الخارجية في دوري أبطال آسيا للأندية، باعتباره بطل دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي المنصرم، مؤكداً أن النادي لن يعلن رسمياً اسم أي لاعب إلا بعد الانتهاء من التعاقد معه رسمياً، وأن التأني في مثل هذه المسائل يعد أمراً مهماً، لأن كل الاحتمالات تعد واردة.

وقال أحمد مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «المؤشرات الخاصة بمسألة التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق، حسب المفاوضات التي تقوم بها حالياً تبدو إيجابية، خصوصاً أننا ندرك تماماً أن الاستحقاقات الخارجية المرتقبة للفريق خلال الموسم المقبل لا تقبل القسمة على اثنين، وأنها تتطلب دعم الفريق بعناصر مميزة». وأضاف «نقدر كثيراً حرص جمهور الشارقة واهتمامه ومتابعته للأمور الخاصة بالفريق، لكننا نطمئنه بأن الأمور الخاصة بالتعاقدات والصفقات الجديدة للفريق تسير على قدم وساق، وأن إدارة النادي، وكذلك اللجنة الفنية والجهاز الفني، تعمل على إنجاز هذا الأمر بصورة تكون مرضية لهم ولجمهور النادي».

ويستعد الشارقة، الذي حقق بطولة الدوري المنصرم بالفوز في 17 مباراة، والتعادل في ثمان، والخسارة في مباراة واحدة فقط أمام الوصل، في الجولة 24، بعدما جمع 59 نقطة في 26 جولة، لدعم صفوفه بنخبة من اللاعبين المحليين، فضلاً عن لاعب أجنبي واحد سيكون بديلاً للاعب البرازيلي ويلتون سواريز، إذ حصر النادي احتياجاته من اللاعبين وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، في مراكز محددة، هي مدافع ولاعب ارتكاز ومهاجم ولاعب وسط.

وطالب أحمد مبارك الجنيبي، جمهور الشارقة بمواصلة الالتفاف حول فريقه، مثلما حدث في الموسم الكروي الماضي، وأدى ذلك إلى تحقيق الفريق إنجازاً تاريخياً انتظره النادي نحو 23 عاماً، معتبراً أن الدعم الجماهيري للفريق في المرحلة المقبلة يعد أمراً مهماً، كونه مقبلاً على استحقاقات مهمة جداً، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الخارجية.

وأعلن نادي الشارقة أن المعسكر الخارجي للفريق سيقام في هولندا، اعتباراً من 20 يوليو المقبل، وأن إعداد الفريق سيبدأ اعتباراً من السابع من الشهر المقبل