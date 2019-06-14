بعثة منتخب السيدات تُغادر إلى جورجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت صباح أمس بعثة المنتخب الوطني الأول للسيدات متوجهة إلى العاصمة الجورجية تبليسي لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 18 يونيو الجاري ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. وسيخوض منتخب السيدات في معسكر تبليسي مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا. وتضم قائمة المنتخب 21 لاعبة قامت باختيارهن المدربة حورية الطاهري، وهن: آية وليد، سارة سامح، شهد خالد، نوف العنزي، العنود العنزي، روان الحمادي، موزة المسماري، عيدة الشحي، العنود خالد، فاطمة النوبي، سلامة محمد، أمل وائل، بدرية المنصوري، نهال عبدالعزيز، أمينة علي، نعيمة إبراهيم، شهد جاسم، نجلاء عيسى، صالحة راشد، عفراء ياسر، وأريج الحمادي. وقالت حورية الطاهري إن المعسكر يعتبر فرصة جيدة للوقوف على الحالة البدنية والفنية لمنتخب السيدات قبل الاستحقاقات المقبلة.