ربيع عاد لممارسة حياته الطبيعية بعد حادثة عمود الإنارة

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف طلال ربيع، شقيق لاعب الجزيرة أحمد ربيع، أن الأخير عاد سليماً ومعافى تماماً من رحلة علاج خارجي في ألمانيا امتدت لفترة طويلة، مشيراً إلى أن شقيقه يمارس حياته بشكل طبيعي حالياً، وتذكّر الحادثة وما جرى معه بعد اصطدامه بعمود إنارة خلال مباراة ودية لفريقه الجزيرة مع نادي الإمارات، وتذكّر كذلك الأشخاص الذين زاروه في المستشفى عندما كان وقتها يتلقى العلاج في مستشفى راشد في دبي قبل السفر إلى ألمانيا لمواصلة العلاج، مؤكداً أن معنويات أحمد حالياً عالية جداً بعدما استعاد عافيته وصحته.

وقال طلال لـ«الإمارات اليوم»: «الفترة الماضية شهدت تقدماً كبيراً جداً في حالة أحمد الصحية، بعدما استعاد عافيته تماماً بنسبة 99%، وهو حالياً والحمد لله يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية».

وأضاف أنه وفقاً للتقارير والفحوص الطبية التي أجريت لأحمد فإن جسمه سليم تماماً من أي إصابة قد تشكل خطورة عليه، وكذلك الرأس.

وكان أحمد ربيع تعرّض لإصابة بليغة إثر اصطدامه بعمود إنارة خلال مباراة ودية لفريقه الجزيرة مع فريق الإمارات جرت في مارس الماضي على أحد الملاعب الفرعية باتحاد كرة القدم في دبي نُقل على إثرها إلى مستشفى راشد للعلاج، بعد تعرّضه لنزيف داخلي في الرأس نتيجة الاصطدام القوي بعمود الإنارة أثناء لعبة مشتركة.

وعما إذا كان أحمد سيعود مجدداً لمواصلة العلاج في ألمانيا، قال طلال: «سيعود شقيقي أحمد إلى ألمانيا في أكتوبر المقبل من أجل إجراء مراجعات للعيون فقط».

وأضاف أن «الطبيب الذي يقوم بالإشراف على علاج أحمد أكد لنا أنه ليس هناك داعٍ لعودة أحمد إلى المستشفى، بعدما تأكدنا تماماً من أنه ليست هناك أي إصابات، سواء في جسمه أو في رأسه، وأنه تعافى تماماً من الإصابة».

وأشار طلال إلى أن وجود أحمد بين أسرته وعائلته أسهم كثيراً في العلاج، إذ أدى ذلك إلى رفع روحه المعنوية بشكل كبير جداً.

وكان أحمد ربيع سافر إلى ألمانيا لمواصلة العلاج هناك، بعدما أوصى الأطباء المشرفون على علاجه بضرورة سفره، إذ خضع لعلاج مكثف هناك، بعدما تم توفير أفضل رعاية صحية له في المستشفى الذي كان يتعالج فيه منذ سفره من الإمارات إلى ألمانيا.

وأكمل طلال: «الاهتمام الكبير والرعاية الصحية المتميزة التي حظي بها أحمد في المستشفى، وكذلك وقفة الجميع وسؤالهم عنه كان لها دور كبير في علاجه وعودته إلى دولة الإمارات سليماً ومعافى من أي إصابة».

الفترة الماضية شهدت تقدماً كبيراً جداً في حالة أحمد الصحية.

اللاعب سيعود إلى ألمانيا في أكتوبر المقبل لإجراء مراجعات للعيون فقط.